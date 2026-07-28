Museo de paleontología de Múzquiz, Coahuila, ofrecerá curso gratuito y bilingüe sobre dinosaurios estas vacaciones

MÚZQUIZ, COAH.- Con el propósito de fomentar el interés por la ciencia y difundir la riqueza paleontológica de Coahuila entre las nuevas generaciones, el Museo de Paleontología de Múzquiz, Coahuila, abrió la convocatoria para su Curso de Verano 2026, una actividad gratuita dirigida a niñas y niños de entre 6 y 12 años que combinará aprendizaje, recreación y divulgación científica. El director del museo, Héctor Porras, informó que el programa será posible gracias al respaldo de la alcaldesa Laura Patricia Jiménez Gutiérrez y se desarrollará durante 15 días, de lunes a viernes, en un horario de 10:00 a 12:00 horas, en las instalaciones del recinto ubicadas dentro del Parque Recreativo La Cascada.

El funcionario explicó que el cupo será limitado, por lo que invitó a las familias a realizar la inscripción durante esta semana en las oficinas del museo, abiertas de 09:00 a 18:00 horas. Uno de los principales atractivos del curso será su carácter bilingüe. Las actividades estarán a cargo de Cecilia Fuentes, colaboradora del museo que domina los idiomas español e inglés, lo que permitirá recibir también a niñas y niños provenientes de Estados Unidos que visiten Múzquiz durante el periodo vacacional. Además de conocer el fascinante mundo de los dinosaurios, los participantes podrán acercarse al patrimonio fósil que distingue a la región carbonífera, una de las zonas con mayor importancia paleontológica del país. El museo alberga fósiles originales y réplicas de especies descubiertas en Coahuila, entre ellas el Muzquizopteryx Coahuilensis, un reptil volador cuyo hallazgo dio reconocimiento internacional al municipio y lo convirtió en un referente para investigadores nacionales y extranjeros.

Fundado en 2005, el Museo de Paleontología de Múzquiz se ha consolidado como un espacio dedicado a la conservación, investigación y divulgación del patrimonio prehistórico de la entidad. Sus salas permanentes muestran cómo era el territorio coahuilense hace más de 70 millones de años, cuando gran parte de la región permanecía cubierta por un antiguo mar y coexistían diversas especies marinas y terrestres.