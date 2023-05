¿Corrupción, movilidad o seguridad? Las propuestas de nuestros seguidores en Facebook para mejorar Coahuila

Claudia Yenohri Gómez desea eliminar la corrupción en el gobierno y crear una secretaría gubernamental para distribuir las despensas, tinacos y cemento.

Ana Baez desea una mayor seguridad para las mujeres y que se les escuche.

Mary Coria desea eliminar los parquímetros del centro de Saltillo y aumentar la limpieza en la zona.

Manuel Ruecue propone la eliminación de toda la policía estatal y municipal y su reemplazo por la Marina o el Ejército, también quiere implementar un sistema de transporte público digno con rutas y horarios acordes con la población y exigir cuentas a los ayuntamientos sobre los recursos aplicados en sus municipios. Además, Ruecue desea una educación gratuita y de calidad para jóvenes y niños.

Por su parte Raúl Rodarte Leos quiere revisar el sistema de pensiones en el estado y reducir su deuda para no afectar proyectos futuros. También quiere incentivar la investigación y el emprendimiento y facilitar y agilizar los trámites para las nuevas empresas. Le gustaría desarrollar recintos deportivos o de eventos para generar una mayor derrama económica.

Ximena Román desea encarcelar a los políticos corruptos “que se enriquece a costillas de nuestro erario público”, y hacerles a los ciudadanos que pidan licencia de manejo un examen riguroso de vialidad.

Finalmente, José Ángel Tovar quiere que el equipo Cruz Azul juegue como equipo local y está dispuesto a endeudar al estado si es necesario.

TE PUEDE INTERESAR: Candidatos Coahuila: ¿Cuáles son los 3 problemas más graves que hay que resolver en la entidad?

Y PARA LOS CANDIDATOS A LA GUBERNATURA DE COAHUILA, ¿CUÁLES SON LOS 3 PROBLEMAS PRINCIPALES?

En el marco del proceso electoral en marcha por el que atraviesa Coahuila, VANGUARDIA desarrolló el proyecto “El futuro es hoy: Elección 2023”.

En este proyecto nos dimos a la tarea de consultar a los cuatro candidatos a la gubernatura de Coahuila: Armando Guadiana Tijerina, Evaristo Lenin Pérez, Ricardo Mejía Berdeja y Manolo Jiménez Salinas, sobre lo que piensan de diversas situaciones que atañen al estado.

El más reciente cuestionamiento a los candidatos es sobre cuáles son para ellos los 3 problemas de Coahuila que, de no ser atendidos de inmediato, podrían tornarse graves y, en consecuencia, resolverlos le costaría mucho más a la entidad.

ARMANDO GUADIANA

“El primero es el problema de todas las regiones que es el agua potable; se requiere un programa fuerte analizado y estudiado. Vamos a presentarlo para todas las poblaciones y comunidades y además el aspecto de sanidad porque no han hecho las plantas de tratamiento adecuadas y necesarias. Otra de las más graves es el tema de salud, que vamos a atacar de pe a pa, que ya anunciamos en Acuña y Múzquiz con los centros de diagnóstico con equipo de última generación”.

LENIN PÉREZ

“El narcomenudeo descarado que circula y envenena a los jóvenes. La salud mental, que hoy tenemos una epidemia de depresión y de ansiedad. Y corregir el actuar de esta policía estatal que violenta los derechos humanos y pone en peligro la seguridad del estado”.

RICARDO MEJÍA

“El primero, la corrupción. Segundo, la adicción al cristal, que es parte de la inseguridad que vivimos porque se permite el tráfico de cristal y la venta de manera indiscriminada. Y otra cuestión son las obras de infraestructura. Es una vergüenza que el estado no tenga vuelos a Saltillo, a Monclova y a Piedras Negras. Yo haría que tengamos vuelos a esos tres lugares”.

MANOLO JIMÉNEZ

“El tema del agua es importante atajarlo pronto; la diversificación económica de algunas regiones que están emproblemadas con su economía madre local, como el caso de la Carbonífera y Monclova con AHMSA; y algo que no podemos bajar la guardia, que se puede descomponer en cualquier momento si no le ponemos ganas, la seguridad, no se puede bajar la guardia un solo día, ni nos podemos confiar y debemos trabajar 24/7”.

TE PUEDE INTERESAR: Busca Mejía transformar los cuerpos de seguridad de Coahuila

PROMESAS DE CAMPAÑA

Recuerda que el objetivo principal de las propuestas y promesas que hacen los candidatos en campañas políticas es atraer votos de los electores. Los candidatos buscan convencer a los votantes de que son la mejor opción para representarlos y llevar adelante sus intereses en el gobierno.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que no todas las promesas y propuestas de los candidatos son realistas o factibles de cumplir. En algunos casos, los candidatos pueden exagerar sus capacidades o presentar planes que son inviables por motivos políticos, económicos o legales. Por lo tanto, es importante que los votantes evalúen cuidadosamente las propuestas y promesas de los candidatos antes de tomar una decisión sobre por quién votar.