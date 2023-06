Crece rechazo para adoptar mascotas en Coahuila, tras la pandemia

“ Las personas pues trabajan todo el día, casi ya no hay nadie en casa. Nos la pasamos trabajando, los niños en la escuela o en clases de alguna actividad y el perrito o el gatito se la pasan solos ”, afirmó.

Indica que en la asociación están con gran trabajo. Además de recogerlos, llevarlos al veterinario, sanarlos y cuidarlos, se quedan con ellos por años al no encontrarles un hogar.

“ Desde entonces no nos hemos podido reponer de tantos animales que recogimos en esa época y que aún no salen en la adopción. Tuvimos un retroceso ”, comentó.

Un ejemplo de ello, es un perrito rescatado que ya tiene seis años con la asociación y no lo han adoptado.

“ Cuando ponemos un perrito de raza hay mil solicitudes, pero ponemos un perrito muy criollo, color negro, y es el que menos se adopta, y tristemente son los que más están en la calle y no los quieren por el color, por el tamaño, por la edad ”, dijo Salinas.

LOS REGRESAN POR TRAVIESOS

La mayoría de las personas buscan cachorros, pero cuando cumplen tres o cuatro meses con ellos empiezan a realizar travesuras y los regresan.

“Se van emocionados con un cachorrito muy lindo, muy bonito, peludito y luego dicen que les mordió la chancla, que mordió la manguera, y ya no los quieren”, platicó Alma Salinas.

Para la asociación esos no son a argumentos, sino excusas. Ya que es indicador que no dedicaron tiempo en educar a un animal o ejercitarlo. No se trata solo de tenerlo encerrado.

La activista recomienda a la ciudadanía adoptar perros, al mismo tiempo en que les pide estar consciente que es un ser vivo que necesita de cuidados y recreación.