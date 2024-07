Credinor demanda a cientos de sus socios; solicitaron créditos con facturas de AHMSA y ahora adeudan más de 800 mdp

Afirma presidente del consejo que demanda va contra socios porque a ellos les prestaron el dinero y no a la acerera

MONCLOVA, COAH.- La empresa Credinor Unión de Crédito S.A. de C.V. dio inicio a una serie de demandas en contra de sus socios, quienes les adeudan más de 800 millones de pesos y no han pagado sus adeudos por el incumplimiento de pago de la empresa Altos Hornos de México.

Enrique Osuna Westrup, presidente del Consejo, confirmó que cientos de socios que trabajaban como proveedores de AHMSA solicitaron préstamos para seguir trabajando, luego de que inició la crisis en la empresa, estos a su vez, presentaron facturas que la empresa debió de haberles pagado por prestar sus servicios como un respaldo de su pago.

TE PUEDE INTERESAR: Afirma abogado que Municipio de Frontera debe pagar 1.5 mdp a trabajadores por despido injustificado

Se prestó hasta un 80 por ciento del monto total de las facturas sin embargo, la acerera, que dejó de operar en 2022, no ha saldado estas facturas y ahora se comenzó a cobrar los préstamos a los proveedores.

“Nosotros estamos demandando a nuestros socios, porque a ellos fue a quienes les prestamos el dinero, no a Altos Hornos. Apoyamos a nuestros socios para que siguieran jalando, por ejemplo “te acepto la factura de respaldo, pero si la factura no se puede cobrar, el dinero me lo debes tú, (así que) págame!”, dijo Osuna Westrup.

Manifestó que en el monto global de los préstamos suman más de 800 millones de pesos, que están solicitando ahora a los socios.

“La instrucción es demandar a todos”, enfatizó.

Una de las opciones que se está dando a los socios es el negociar la deuda, el dar garantía en vienes como predios, casas, equipos, por mencionar algunos.

Algunos de los socios ya han entregado bienes en garantía, se desconoce cuántos casos están ya en esta situación.

TE PUEDE INTERESAR: En tres años Aguas de Saltillo realizó 28 obras con costo de 70.2 millones de pesos; tres más están en proceso

La Unión de Créditos que se instala en Monclova, se reconoce por ser facilitados de préstamos o créditos a empresarios de la localidad, sobre todo a los que eran proveedores de la empresa Altos Hornos de México.

A ellos se les prestaba el 80 por ciento de las facturas que les daba la empresa por sus servicios prestados al interior y ellos cobraban el 100 por ciento a la acerera teniendo una ganancia del 20 por ciento.