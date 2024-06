CRIT Saltillo crea y comparte filtro para detectar a un menor con autismo desde casa

TE PUEDE INTERESAR: Protestan trabajadores de la UAAAN en Saltillo; acusan incumplimiento de cláusulas laborales

Cuando el niño quiere algo que no puede obtener por sí mismo, le lleva a usted tomándolo de la mano hacia el objeto que desea, pero sin mirarle ni hablarle; algunas cosas que aprende las repite solamente en ciertos lugares y/o con determinadas personas.

Gira objetos mostrando gran habilidad; es selectivo con los alimentos por su consistencia (suaves, ásperos, crujientes, etc.), o por su sabor (dulces, salados, ácidos) y constantemente huele lo que encuentra.

Reacciona de forma extraña al contacto con ciertas texturas (suaves, ásperas, etc.); a veces sorprende con habilidades inesperadas; su conducta resulta difícil de predecir o entender; entiende lo que se le dice de una forma muy literal; no entiende las bromas, los juegos de palabras y no realiza procesos lógicos.

Pronunció algunas palabras que de pronto dejó de decirlas sin motivo aparente; nunca ha hablado; en ocasiones dice alguna palabra suelta; repite preguntas o frases que ha oído (personas, televisión, radio), inclusive con una voz similar a la que escuchó.

Utiliza mal los pronombres personales, por ejemplo, dice tú en vez de yo, quieres en vez de quiero; no reconoce las situaciones de peligro, pareciera que no le tiene miedo a nada; para poder realizar actividades diarias (comer, dormir, etc.) debe llevar a cabo rutinas y rituales que no pueden ser alterados; en ocasiones ríe de forma incontrolada y sin causa aparente.

A veces camina de puntas; presenta alteraciones del sueño (no duerme, duerme poco y/o le cuesta conciliar el sueño; no crea juegos imaginativos.