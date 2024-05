Invita CRIT Coahuila a apadrinar a niños con autismo; más de 300 están en lista de espera para recibir ayuda

El CRIT Coahuila invita a formar parte del programa Padrino Teletón y con solo 10 pesos diarios ayudar a niños con Trastorno del Espectro Autista para que reciban la ayuda necesaria para desarrollar su máximo potencial. El Centro de Rehabilitación Teletón atiende a cerca de 115 menores con esa condición y en lista de espera hay más de 300.

Se requiere ampliar la infraestructura y contar con más especialistas para la atención de niñas y niños, de los cuales el 80 por ciento son de la Región Sureste y otros provienen de Nuevo León, Matehuala y San Luis Potosí. Con el apadrinamiento pueden avanzar en las terapias y dar mayor cobertura en la atención especializada.

Herminio Rodríguez Torres, director del CRIT-Coahuila, explicó que con los donativos, equivalentes a 300 pesos diarios, se puede integrar un fondo para comprar equipos y materiales para la atención especializada que requieren los menores.

“Lo que buscamos es allegar recursos para que se pueda patrocinar algunas de las terapias de los niños; es un programa en el que buscamos que, al menos, tenga una vigencia anual o permanente. Es relativamente sencillo, tener el consentimiento del padrino de que mensualmente se pueda hacer el cargo a su tarjeta de crédito de 300 pesos”.

“Sabemos que la situación económica de una persona puede cambiar en cualquier momento y pueden solicitar su cancelación, buscamos que a través de muchos padrinos no sea un cargo gravoso para muchas personas, estamos hablando de 10 pesos diarios y con eso ayudan a los niños del CRIT para pagar sus terapias”.

Con este mecanismo se allegarán recursos para la atención de niños con TEA. Los donativos se utilizarán para financiar terapias, comprar pruebas de diagnóstico, adquirir equipos y materiales, además de pagar sueldos de los especialistas.

El reto, además de lo económico, es encontrar al personal capacitado y formado en la atención de esta condición, pues hay menores que no han sido diagnosticados, servicio que se ofrece en el CRIT para que los padres y madres de familia reduzcan el estrés y la ansiedad y reciban información sobre lo que pueden hacer para que los menores desarrollen sus capacidades y habilidades al máximo.

En ocasiones el autismo no se nota, la familia sufre y los menores enfrentan incomprensión y rechazo. Cada caso es diferente y se requiere un tratamiento integral, un reto que este año asumió el CRIT Coahuila para que los menores y las familias tengan mejor calidad de vida.

“Hay que apoyar a las familias porque tienen un desafío muy grande y Padrino Teletón es un gran apoyo para dar mayores pasos en la atención de los trastornos del espectro autista”.

Algunas señales de autismo: la niña o niño no señala, repite lo que escucha, tiene dificultad para relacionarse, no establece contacto visual, no participa en juegos simbólicos como jugar a ser doctor, maestro o un superhéroe; pueden reír o llorar sin causa aparente y se les dificulta cambiar la rutina diaria.

En algunos casos determinados tipos de ruido les molestan, no toleran algunas texturas, no prueban alimentos nuevos. El autismo es un espectro y en cada persona se manifestará de diferentes maneras.