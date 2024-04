Critican en redes ostentosa boda de hija del líder de Cristo Vive en Saltillo

Los detalles de la boda, que incluyeron tres días de festividades y una decoración exquisita, no pasaron desapercibidos para los internautas, quienes expresaron su descontento en línea. Algunos cuestionaron la aparente contradicción entre la opulencia del evento y los principios de humildad y austeridad que se asocian comúnmente con la fe cristiana.

“¿Dónde está la humildad? ¿Cómo es posible que una institución religiosa que promueve la sencillez y la modestia celebre una boda tan ostentosa?”, preguntó un usuario en las redes sociales, reflejando el sentir de muchos.

Y es que los cristianos son reconocidos por valorar la austeridad y la humildad debido a las enseñanzas de Jesucristo y los principios de la fe cristiana. En la Biblia, hay numerosas referencias a la importancia de la humildad y la moderación en la vida de un creyente. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento, Jesús enseñó a sus seguidores a no acumular riquezas terrenales y a preocuparse más por las cosas espirituales. La austeridad puede verse como una forma de vivir de manera simple y sin excesos, enfocándose en lo esencial y en el servicio a los demás.

Las críticas no tardaron en llegar, señalando una aparente discrepancia entre la pompa de la boda de Sary Pacheco y las bodas comunitarias organizadas por la iglesia Cristo Vive en meses anteriores. Mientras que estas últimas se caracterizan por su sencillez y economía, la boda de la hija del pastor fue descrita como un derroche de recursos: “Porque he visto fotos de las bodas comunitarias y están bien rascuachas, muy apenas duran mediodía ni que ustedes hubieran salido de la nobleza. Y eso que es una institución o iglesia donde no hay favoritismos, bueno creo que sí los hay eso se llama hipocresía aquí y en China”.