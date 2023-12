¿Cuál es tu ugly sweater favorito para esta temporada? Estos son los preferidos por los saltillenses

De acuerdo con comerciantes de distintas tiendas de Saltillo , esta prenda era el regalo de las abuelas para estas fiestas y tenía elementos muy extraños, como renos, santas, copos de nieve y otras formas y colores que incluso no llegan a combinar.

“Antes se decía que no eran regalos agradables porque a uno no le gusta lucir un atuendo así en Navidad, pero en la actualidad se ha puesto muy de moda y todos quieren conseguir suéteres feos para esta temporada. Creo que es una prenda que no puede faltar”, comentó Adriana de la Cruz, encargada de una tienda.

Mencionó que la mayor venta que han registrado es el mismo 25 de diciembre, o días previos, cuando hay fiestas y posadas.

“Regularmente empieza la venta desde el 12 de diciembre, cuando comienzan las posadas. La gente los busca mucho para lucirlos en la Nochebuena o en Año Nuevo. También los utilizan”, dijo.