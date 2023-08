¿Cuáles son las mejores ciudades para ver el Gran Eclipse Mexicano 2024? Coahuila tiene varias en el top

El 8 de abril de 2024, Coahuila tendrá un lugar privilegiado para atestiguar un eclipse lunar total, mismo que no se ha visto en nuestro país desde el 11 de julio de 1991 y el siguiente será el 30 de marzo de 2052.

Explicó que al colocarse entre la Tierra y el Sol, la Luna genera una sombra y comenzando desde Mazatlán, pasando por las mencionadas ciudades y siguiendo hasta Texas y Canadá, se proyectará una franja de la misma sombra.

“Ese eclipse viene por el mar, entra por Mazatlán. De Sinaloa se va a Durango, llega a Coahuila, sube de Piedras Negras a San Antonio hasta Canadá y se va a ver increíblemente bien en todos lados”, mencionó Arellano.

En ese sentido, las ciudades que estén cerca de dicha sombra pero no en ella como tal, tendrán un porcentaje menor.

Por ejemplo Saltillo, Parras, Ramos Arizpe y Arteaga tendrán un porcentaje del 96.5 por ciento, suficiente para que pueda verse “padrísimo”.

“En todos los lugares donde estés en la sombra se va a hacer de noche. Aquí en Saltillo va a parecer como cuando está amaneciendo o un poquito más oscuro porque va a estar 96 por ciento cubierto el sol”, puntualizó el especialista.

Agregó que en toda la ciudad se va a ver exactamente igual, por lo que no es necesario acudir a un espacio abierto o fuera de la urbe para observarlo, sin embargo se apreciará mejor entre menos nubes haya.

Arellano también invitó a los adultos a no privar a las infancias de atestiguar el fenómeno, pues no es peligroso tomando las medidas adecuadas de prevención y no volverá a repetirse dentro de 30 años.

CUIDADOS PARA VER UN ECLIPSE

Ramatiz Arellano realizó la invitación a la charla “Observación Segura del Sol” en el Museo del Desierto el próximo miércoles 30 de agosto.

Explicó que observar directamente el sol puede causar daños irreversibles a la vista, particularmente a la retina, por lo que deben tomarse medidas preventivas para apreciarlo.