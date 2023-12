Deben fortalecerse estrategias que impacten positivamente en el medio ambiente, y empresa de Acuña pone la muestra

Añadió que no solo eso ha realizado la empresa, sino al interior de esta se ha intensificado el reciclaje de agua y su uso responsable, de varias materias primas; se han puesto trampas en el sistema de drenaje para que no se vierta basura y otros productos y objetos, así como en los comedores para que no se vierta grasa.

Destacó la participación de Toter en el programa “oficina verde”, que tiene como finalidad generar conciencia sobre la importancia que reviste reducir el consumo de energía y materias primas.

“Toter es una de las empresas que más recicla, me atrevo a decir. Se vende el plástico, el cartón y se reutiliza varia materia prima; el agua contra incendios se recupera al hacer pruebas mediante un sistema nuevo, por lo que ya no se desperdicia y las trampas de grasa en los comedores evita una mayor contaminación del agua que se descarga”, apuntó.