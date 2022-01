Denuncia reportero de Vanguardia agresión en Saltillo de elementos de Policía Civil

Elementos de la Policía Civil de Coahuila agredieron a un reportero de la sección Policiaca del Periódico Vanguardia y de El Guardián, al momento en que realizaba su labor informativa durante una detención que se desarrollaba en la zona del Ojo de Agua, donde fue reportada una riña. Los uniformados, la mayoría con los rostros cubiertos, además de impedir el trabajo del periodista, le dañaron un celular con el que captaba fotografías y videos de los hechos; lo intentaron subir a la fuerza a una patrulla y le causaron algunas lesiones entre empujones, jaloneos, actos de tortura y la aplicación de una “llave”. Los hechos ocurrieron durante la madrugada de este domingo, luego de que De Koster recibió los reportes de una riña, detenciones y detonaciones de armas de fuego presuntamente cometidas por lo efectivos de la corporación estatal. El reportero narró que fue alrededor de las 2:29 de la madrugada cuando recibió los reportes, llegando al lugar de los hechos unos 20 minutos después, a las calles Fortín de Carlota y Reforma, en el referido sector, donde hay una plaza pública y una escuela.

Me dejaron tomar dos fotografías, en eso se me abalanza primero una mujer policía y me tira manotazos, me empieza a empujar, entonces yo me acredito, le digo ‘soy reportero, no soy de aquí de la colonia’”.

“Llego y no veo a nadie, o sea, veo pura gente afuera, ya no había riña; y en lo que me estoy estacionando, llegan como siete patrullas; se detienen, se bajan todos, creo eran como unos 10 policías o más y empiezan a hacer detenciones y agarrar a la gente”, señaló. Descendió de su carro para iniciar su labor informativa. “Me dejaron tomar dos fotografías, en eso se me abalanza primero una mujer policía y me tira manotazos, me empieza a empujar, entonces yo me acredito, le digo ‘soy reportero, no soy de aquí de la colonia’”, dijo. De Koster aclaró que empezó a cubrir los hechos no porque los policías estuvieran haciendo mal su trabajo, sino porque la idea era informar sobre la riña y las detenciones.

“Claro, si sale otra cosa se informa, pero la idea era cubrir lo de la riña”, señaló el periodista. “Se me acercan otros dos policías y me empiezan a estrujar, me hacen una ‘llave’ y me empujan contra la pared de la escuela, y ahí es el primer golpe que recibo, no precisamente que ellos me estuvieran golpeando con el puño, sino puro jaloneo y empujón”, narró. Subrayó que trataban de arrebatarle el celular, mientras él les insistía que era reportero. “No, no, está prohibido que grabes”, señala que le dijeron, a lo que él responde que le precisaran dónde estaba establecida esa prohibición y que además no estaba interfiriendo en su labor.

Llegó un momento, añadió, que estuvo rodeado hasta por seis elementos de la Policía Civil Coahuila. “Se acerca otro policía y es cuando me agarra del brazo izquierdo y me hace una ‘llave’ que me tiene lastimado el hombro izquierdo, y me avienta contra la patrulla, y entonces ya me empiezan a agarrar. “Luego se acercan otros policías y me cuestionan ‘tú quién eres y por qué estas grabando, no deberías de estar grabando, ni deberías estar aquí’ y me amenazan diciéndome ‘te vamos a llevar, te vamos a subir y a ver quién te saca’”, añadió. Al no poder subirlo a la unidad, uno de los elementos lo toma de los testículos, sin embargo, siguió oponiendo resistencia, pero hubo un momento en que soltó su teléfono, uno de los policías lo tomó y lo aventó al interior de la patrulla, diciéndole; “si quieres el teléfono vas a ir a la estación por él”.

Total que ya sale uno y me entrega el celular todo roto, me dicen ‘ya retírate de aquí, si no te vamos a meter; más te vale que te vayas, si no ya no vas a salir de aquí’”.

Narró que lo aventaron, abordaron las patrullas y se retiraron, por lo que él subió a su vehículo para ir tras de ellos rumbo al edificio de la Policía Estatal. Al llegar, dijo que se identificó en la caseta, diciendo que va por un celular que le habían robado los elementos de la policía, por lo que sale un comandante, quien de nueva cuenta lo intenta amedrentar. “Luego salen otros tres policías (todos encapuchados) y ya de uno de plano me habla directamente por mi nombre, como diciéndome ‘sé quién eres, te conozco’ “Total que ya sale uno y me entrega el celular todo roto, me dicen ‘ya retírate de aquí, si no te vamos a meter; más te vale que te vayas, si no ya no vas a salir de aquí’, subrayó.