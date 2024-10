Una filtración de inteligencia de EE. UU. sugiere que Israel se prepara para atacar Irán

Por Julian E. Barnes, Ronen Bergman and David E. Sanger

Funcionarios estadounidenses están tratando de determinar la fuente de la filtración, que describe ejercicios militares y emplazamiento de armas, y lo perjudicial que esta podría ser.

La filtración de un par de documentos altamente clasificados de los servicios de inteligencia de EE. UU. en los que se describen recientes imágenes por satélite de los preparativos militares israelíes para un posible ataque contra Irán ofrece una ventana a la intensa preocupación estadounidense por los planes de Israel. También tiene a funcionarios de EE. UU. trabajando para comprender la magnitud de la divulgación indebida.

Los dos documentos fueron elaborados en los últimos días por la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial, encargada de analizar las imágenes y la información recogidas por los satélites espía estadounidenses. Comenzaron a circular el viernes en la aplicación Telegram y fueron comentados por cuentas mayoritariamente proiraníes.

Los documentos, que ofrecen interpretaciones de las imágenes de satélite, proporcionan información sobre un posible ataque de Israel contra Irán en los próximos días. Tal acción se ha anticipado como represalia por un ataque iraní a principios de este mes, que fue a su vez una respuesta a un ataque israelí.

Uno de los documentos se titula “Israel: air Force Continues Preparations for Strike on Iran” (Israel: la Fuerza Aérea continúa los preparativos para un ataque contra Irán), y describe ejercicios recientes que parecían ensayar elementos de dicho ataque. El segundo documento detalla cómo Israel está cambiando la ubicación de sus misiles y armas en caso de que Irán respondiera con ataques propios.

Los funcionarios se mostraron divididos sobre la gravedad de la filtración, que no parecía revelar ninguna nueva capacidad estadounidense. Los documentos describen, pero no muestran, las imágenes de satélite. Si no salen a la luz más documentos, el daño sería limitado, dicen algunos de los funcionarios, además de revelar, una vez más, hasta qué punto Estados Unidos espía a uno de sus aliados más cercanos. Otros funcionarios dicen que cualquier revelación de los planes de guerra de un aliado es un problema grave.

Los funcionarios reconocieron en privado que los documentos eran auténticos, aunque la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial y la Oficina del Director de Inteligencia Nacional declinaron hacer comentarios.

Los datos del informe pueden reflejar solo una parte de la información que Estados Unidos ha recopilado; los ciberataques o sabotajes sobre el terreno en Irán no se verían fácilmente desde los satélites espía estadounidenses. El viernes se preguntó al presidente Joe Biden en Alemania si sabía cuándo planeaba Israel atacar y qué tipo de objetivos había elegido. “Sí, y sí”, dijo, declinando hablar más sobre el tema.

Pero su declaración pareció insinuar que él y el primer ministro Benjamín Netanyahu habían llegado a algún tipo de entendimiento sobre qué tipo de objetivos se atacarían; anteriormente, Biden pidió a Israel que evitara los emplazamientos nucleares de Irán y sus instalaciones energéticas. El presidente ha expresado repetidamente su preocupación de que si esos objetivos, las joyas de la corona de Irán, fueran destruidos, el país tendría una rápida escalada.

Funcionarios de EE. UU. dijeron que no sabían de dónde habían salido los documentos y que seguían buscando la fuente original de la filtración. Pero basándose en anteriores publicaciones no autorizadas, los funcionarios dijeron que lo más probable es que se tratara de un empleado gubernamental de bajo nivel.

Los documentos describen fotos por satélite de un ejercicio militar israelí realizado el 15 de octubre para preparar un posible ataque de represalia contra Irán. Parte del propósito del ejercicio era practicar el reabastecimiento en vuelo y las operaciones de búsqueda y rescate, según el informe de inteligencia. En el ejercicio participó una fuerza de tamaño similar a la que Israel utilizó en un ataque contra Yemen el 29 de septiembre, decía el informe.

Los documentos también tratan de los preparativos israelíes de misiles balísticos de largo alcance lanzados desde el aire; misiles aire-superficie; aviones de reabastecimiento aéreo y otros aviones de apoyo. Los documentos también dicen que Israel estaba llevando a cabo una vigilancia encubierta sobre Irán con aviones no tripulados.

Pero los funcionarios dijeron que los documentos no eran una evaluación exhaustiva de lo que Estados Unidos sabe sobre las intenciones israelíes. Los documentos, fechados el 15 de octubre, representan solo lo que los analistas que observaron las imágenes de satélite pudieron determinar en ese momento.

Los funcionarios militares y de inteligencia todavía están molestos por la exposición de un gran caudal de material clasificado sobre una serie de temas que aparecieron por primera vez en un servidor Discord hace dos años, y se hicieron públicos en abril de 2023. Un Guardia Nacional del Aire, Jack Teixeira, se declaró culpable de seis cargos de violación de la Ley de Espionaje por la divulgación del material, a cambio de una pena de prisión de unos 16 años.

Jack Teixeira empezó publicando resúmenes de informes de inteligencia en el servidor Discord, pero llegó a compartir fotografías de documentos enteros que había impreso, una infracción mucho más peligrosa, dijeron las autoridades.

Aunque el gobierno de EE. UU. no ha hecho pública una evaluación general de los daños, la publicación de los documentos por parte del aviador Teixeira puso de manifiesto hasta qué punto EE. UU. había penetrado en los mandos militares y las agencias de inteligencia rusas. También puso al descubierto la información obtenida por EE. UU. sobre Ucrania, China y otros países.

No está claro cuántas fuentes de información se cortaron como resultado de las publicaciones de Teixeira en Discord, pero funcionarios estadounidenses dijeron que algunos servicios de inteligencia se vieron gravemente comprometidos.

Si la última filtración se limita a un par de documentos satelitales, será mucho menos perjudicial. Pero la filtración de Discord comenzó con unos pocos documentos, solo para ver salir a la luz decenas y decenas de páginas.

