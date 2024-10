Cuatro de los comentarios más dispersos de Trump esta semana

Por: Michael C. Bender

En campaña, el expresidente Donald Trump a menudo lo interpreta como que debe salirse del guion y desviarse del mensaje. Sus críticos dicen que esos desvíos son una señal preocupante de su incoherencia y plantean dudas sobre su edad y su salud cognitiva. Muchos de sus partidarios y aliados consideran que su forma circular de hablar, que él llama “la trama”, es entretenida y no alarmante. El debate partidista sobre las implicaciones del discurso serpenteante de Trump solo se ha intensificado en la fase final de la contienda.

Aquí cuatro ejemplos de las divagaciones de Trump en esta última semana.

Niños en edad escolar le preguntaron por los héroes de su infancia. Él terminó hablando del muro fronterizo

Era una pregunta suave, de un niño de 10 años. La respuesta de Trump fue más bien un tiro sin rumbo.

Un grupo de niños hizo preguntas a Trump el viernes en Fox & Friends. Cuando le pidieron que nombrara a su presidente favorito cuando era niño, Trump citó primero a quien había sido elegido cuando él tenía 34 años (Ronald Reagan). Luego se aventuró en terrenos sorprendentes, incluido el tema favorito de todos los niños, el acuerdo comercial revisado del TLCAN, conocido como el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá.

DANIEL: Presidente Trump, soy Daniel. Y tengo 10 años. Y soy de Tennessee. ¿Cuál era su presidente favorito cuando era pequeño?

DONALD TRUMP: Me gustaba Ronald Reagan. Pensaba que era... mira... no me encantaba su política comercial. Yo soy muy bueno en comercio, he hecho grandes acuerdos comerciales para nosotros, e, TLCAN. Ese no era su punto fuerte, pero Ronald Reagan tenía una gran dignidad. Podías decir: “Ahí está nuestro presidente”, más que cualquiera de los otros. Realmente, cualquiera de los otros. Los grandes presidentes... bueno, Lincoln fue probablemente un gran presidente. Aunque siempre he dicho, ¿por qué no se resolvió? ¿Sabes? Soy un tipo que... no tiene sentido que tuviéramos una guerra civil.

BRIAN KILMEADE, copresentador de

Fox & Friends

: Bueno, la mitad del país se fue antes de que él llegara.

TRUMP: Sí, sí. Pero casi dirías, como, ¿por qué no fue eso —como ejemplo, lo de Ucrania nunca habría sucedido y Rusia si yo fuera presidente. Israel nunca habría ocurrido. El 7 de octubre nunca habría ocurrido. Como sabes, Irán estaba en bancarrota, querían hacer un trato. Les dije: “Nadie compra petróleo a Irán, están, están acabados, ya saben, no pueden hacer tratos con Estados Unidos”. Nadie compraba petróleo a Irán. Vinieron, querían hacer un trato y ahora tienen 300.000 millones de dólares en efectivo. Biden ha estado —y ella, ella es, no sé si estuvo involucrada en ello, pero ella es, ella es terrible. Oye, mira, recuerda esto, ella era la zarina de la frontera, nunca fue allí.

Era la zarina de la frontera y la Patrulla Fronteriza, lo único que tienes que recordar, es que la Patrulla Fronteriza dio el respaldo más fuerte que nadie haya visto jamás: él es el mejor que hay y que nunca ha habido —es el mejor presidente, el mejor en la frontera, y ella es terrible. Esa era su política. Y estos tipos son geniales, por cierto. Son geniales— los conoces bien del programa. Tenemos el mejor respaldo y eso realmente lo dice todo. Y creo que la frontera es más importante que la inflación y la economía.

Ya sabes, veo tus encuestas donde dicen que la economía y la inflación son lo primero y lo segundo. Y luego dicen —siempre dicen, como lo tercero— creo que la frontera es lo más importante. Fui elegido en 2016 por la frontera. Hice un gran trabajo. Ni siquiera pude mencionarlo después porque a nadie le importaba porque lo hice —se arregló. Teníamos una gran frontera. Luego la echaron a perder y tengo que volver a hacerlo. La diferencia es que esta vez es mucho peor. Porque están dejando entrar en el país a millones de personas que no deberían estar aquí.

LAWRENCE JONES, copresentador de

Fox & Friends

: presidente, tenemos una divertida...

TRUMP: pero lo arreglaremos.

JONES: tenemos a un niño de 6 años de Massachusetts y quiere saber cuál es tu animal favorito.

Cuando se le preguntó por la inflación, se refirió a su enfado con la experiencia universitaria de Alexandria Ocasio-Cortez

El martes, John Micklethwait, editor en jefe de Bloomberg News, preguntó a Trump sobre el dólar y si sus políticas harían subir la inflación. Trump produjo una novela verbal, cuyo primer capítulo se refería más a los estudios universitarios de la representante Alexandria Ocasio-Cortez que a la macroeconomía.

TRUMP: Sí, tuve cuatro años sin inflación. Tuve cuatro años sin inflación. Tuve cuatro años. Es mejor que eso. Y Biden, quien no tiene ni idea de dónde demonios está, ¿ok? Biden estuvo dos años sin inflación porque lo heredó de mí. Y entonces empezaron a gastar dinero como marineros borrachos. Gastaron tanto dinero. Era tan ridículo el dinero que gastaban. Estaban gastando en la Nueva Estafa Verde, una Nueva Estafa Verde, el Nuevo Trato Verde. Lo concibió AOC, más tres. Ni siquiera estudió medio ambiente en la universidad. Fue a una buena universidad. Salió. Simplemente dijo: la Nueva Estafa Verde. Se limitó a nombrar todas estas cosas.

Al preguntarle sobre el cambio climático, se desvió hacia su campo de golf y luego hacia la Tercera Guerra Mundial

El miércoles, en un acto con votantes organizado porUnivision, un elector preguntó a Trump si, dadas las crecientes pruebas del cambio climático, seguía creyendo que era un engaño. Empezó a alardear del historial climático de su gobierno, pero luego dio algunos rodeos, incluido su club de golf Doral, a las afueras de Miami.

TRUMP: Fuimos a zonas rurales del país y arreglamos el agua de la gente. Bebían un agua terrible. Era muy importante para mí. Todo eso es importante. Al mismo tiempo, no puedes renunciar a tu país. No puedes decir que ya no vamos a tener trabajo. Si dijeran... si se quedaran con lo último, que son 93 billones de dólares, el Nuevo Pacto Verde, 93 billones de dólares, eso es más dinero del que tendríamos en 20 años. No podríamos sobrevivir. No podríamos vivir.

Así que siempre siento que con el clima, y he sido un gran... he sido un ecologista. He construido muchas cosas. Soy propietario de Doral, justo al lado, y lo hicimos en un entorno muy respetuoso con el medio ambiente. Recibo premios, premios medioambientales por la forma en que lo construí, por el agua, la forma en que utilizo el agua, la arena, la mezcla de la arena y el agua. He recibido muchos premios a lo largo de los años por el medio ambiente, por la forma en que he construido. Porque sabes de construcción, eso es lo que haces. Es muy importante para mí. Al mismo tiempo, no podemos destruir nuestro país y estamos compitiendo contra países que no gastan nada en el cambio climático, como China y otros. Y son capaces de fabricar su producto por muchísimo menos que nosotros y tampoco vamos a permitir que eso ocurra. Tenemos que tener un país fuerte y un clima agradable. Y no hay nadie mejor que yo, creo, en esa combinación.

Sin embargo, diré esto: oigo hablar mucho del clima y hablan del calentamiento global, etcétera, etcétera, porque ahora... antes lo llamaban calentamiento global, ahora lo llaman cambio climático, porque eso lo cubre todo menos el calentamiento global. El verdadero calentamiento global del que tenemos que preocuparnos es el nuclear. El agua está subiendo un octavo de pulgada, en 300 años, el océano va a subir. Y, ya sabes, nadie sabe si eso es cierto o no, pero les preocupa que el océano suba un octavo de pulgada o un cuarto de pulgada en 300 años.

Lo que me preocupa son las armas nucleares de mañana, porque el poder de las armas nucleares, y vamos a acabar con este gobierno, si ella entra, acabaremos en una Tercera Guerra Mundial. Es una gran incompetente. Y si entra, Kamala, si entra, acabaremos en una Tercera Guerra Mundial. Y conmigo nunca acabarás ni siquiera en una guerra. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Muchas gracias.

Empezó hablando de exenciones fiscales para los préstamos para automóviles. Encontró el camino hacia el angustioso aterrizaje de un cohete

En un mitin celebrado el viernes en Detroit, Trump empezó a hablar de sus planes para que los intereses de los préstamos para automóviles sean totalmente deducibles de impuestos, pero acabó en una larga digresión sobre Elon Musk.

TRUMP: Haré que los intereses de los préstamos para autos sean totalmente deducibles de impuestos y nosotros... ellos... así que escucha eso. ¿Qué hará eso por los autos? Intereses de un auto totalmente deducibles de impuestos. Si compras un auto, tendrás una deducción. Wall Street me llamó. Dijeron: ¿Cómo demonios se te ha ocurrido esa idea? Es buena, porque permitirse un auto es esencial para restaurar el sueño americano, y por fin puedes tener el sueño americano, que no has tenido en 50 años.

Trabajar con Elon Musk, ¿es bueno o qué? Vi caer ese cohete hace tres o cuatro días, esa cosa estaba cayendo. Dije: “Dios mío, no, nunca había visto nada igual”. Estaba hablando por teléfono con un amigo. Hablaba de algo. No sé, algo que quizá tenga que ver con Detroit. ¿Podría ser posible? Pero estoy hablando por teléfono y veo que la pantalla está encendida y no hay sonido. Y digo, espera un momento. Tengo que colgar el teléfono. No me creo lo que estoy viendo.

Y vi ese gran monstruo bajando, ese gran... era como un edificio de 20 pisos o algo así, bajando, el motor, soplando y están disparando y escupiendo, y es, dije, se va a estrellar. Se va a estrellar contra el pórtico. ¡No te estrelles! Y entonces ves que otro motor lo coge perfectamente, y aterriza justo en el lugar donde despegó. Dije, debe de ser Elon. Es él... nadie más. Tiene que ser Elon.

Así que llamé a Elon. Dije: “Elon, ¿has sido tú? Me dijo: “He sido yo”. Le dije: ¿Quién más puede hacerlo? Nadie. Dije: ¿Puede hacerlo Rusia? No. ¿Puede hacerlo EE. UU., es decir, fuera de ti? Dijo: no, nadie puede hacerlo. Le dije, eres el mejor. Eso es bastante... y él me apoyó, hace mucho tiempo, en realidad, diciendo que son las elecciones más importantes que hemos tenido nunca.

Pero trabajando con Elon Musk, recortaremos billones de dólares en despilfarro gubernamental. Es muy bueno en eso. Lo sabe mejor que nadie.