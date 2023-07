Denuncian agresión en anexo al sur de Saltillo

SALTILLO, COAH.- Una mujer de Saltillo denuncia que a tan solo tres días de haber internado a su hijo, ya le han señalado que se encuentra completamente golpeado y que no es el único en sufrir esta situación en dicho anexo.

“Yo iba a dejarle a mi hijo algunas de las cosas que venían en la lista que nos pidieron, en ese rato veo salir una señora con su hijo y tras platicar con ellos, me dice el ex interno que mi muchacho ya estaba todo golpeado”.

Tras escuchar esto, la mujer se dirigió a las instalaciones del centro de rehabilitación dónde les exigió que le permitieran ver a su hijo, comenta que estas peticiones le fueron negadas a menos que diera un pago.

Declaró que habían pedido seis mil pesos para poder regresarle a su hijo, ante esto la denunciante se mostró molesta, puesto que en ningún momento se había acordado dicha cantidad para solicitar la baja.

Expresó que en el momento de darlo de alta en dicho centro, en ningún momento le solicitaron, papelería, le expidieron un contrato o alguna forma de comprobar los costos y las formas de pago de los mismos.

“Me pidieron 1,400 de ingreso, pero me dieron la opción de darlo en pagos, al ser la primera semana de mi hijo, pues solo he dado la primera parte, pero eso no es justificación para que no me dejen verlo”.

El centro de rehabilitación en cuestión es el llamado “Centro de Rehabilitación AV” y se encuentra en la calle Leopoldo Lugones, a la altura de la calle Privada 11, dentro de la colonia La Madrid, al sur de Saltillo.

VANGUARDIA se encargó de realizar un recorrido por el lugar de los hechos, además de tener un acercamiento con los vecinos para obtener diferentes declaraciones acerca de lo que sucede en dicho centro.

“Pues la verdad siempre se escucha mucho ruido y alboroto adentro, pero la verdad desconozco si ese alboroto es por violencia o así, pero de que se escucha ruido siempre, se escucha ruido”, dijo un vecino.

De la misma forma, señalaron que si bien conocen a algunos de lo jóvenes que se encuentran adentro, no conocen a ninguno de los internos.