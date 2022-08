Con el propósito de atender las denuncias de las madres de familia que tienen a sus hijos internados en el Hospital Materno Infantil en Saltillo sobre los cobros excesivos por parte del personal médico, se planteó un Punto de Acuerdo para pedir a la Secretaría de Salud intervenga.

La diputada Mayra Lucila Valdés González, del Partido Acción Nacional, señaló que madres de familia denunciaron que deben de pagar por la renta de una resistencia para calentar el agua y comprar galones del vital líquido para bañar a los bebés, porque el lugar carece de necesario para estas actividades.

Además, agregó, también denuncian que se aplican cobros excesivos y no hay medicamentos, por lo que es necesaria la intervención de la Secretaría de Salud del Estado para que ponga claridad ante estas denuncias de madres que hoy se están viendo preocupadas, no solo por los estados de salud de sus hijos, sino también por el tema económico que representa.

“Muchas familias vienen desde fuera de la ciudad capital y no tienen ni siquiera un lugar digno dónde dormir, pues además, el albergue continúa inactivo en el nuevo hospital, proyecto que duró cinco años para lograr ser equipado y ofrecerá atención pediátrica y gineco-obstetricia a pacientes de todo Coahuila con una inversión de 100 millones de pesos”, agregó.

La cuenta de la señora Flor Janeth Salazar Gutiérrez, madre del pequeño Liam Daniel, de 4 meses de edad y quien nació con malformaciones, expresó la legisladora, ya debe sumar medio millón de pesos por tener al bebé en el lugar donde no hay medicamentos y ella debe quedarse las 24 horas haciendo algunas tareas que corresponden a las enfermeras, pero que no hay en el sitio.

El pasado 8 de julio VANGUARDIA publicó que padres de pequeños internados en el recién inaugurado Hospital Materno Infantil y madres que dieron a luz hace apenas 20 días, acampan afuera de la clínica en espera de la también apertura del albergue, donde puedan esperar la rehabilitación de sus hijos.

“Nos dijeron que no está habilitado todavía pero no podemos estar yendo y viniendo, no hay dinero para eso pero también estar aquí es complicado porque hace mucho sol. A veces llueve y aunque queríamos estar debajo de ese techo, nos dijeron que no podían mover las ambulancias de ahí”, expresaron madres de familia desde sus casas de campaña.

