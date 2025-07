Congreso de Coahuila exige agilizar la rectificación del tramo ‘Los Chorros’

Luego del trágico accidente ocurrido el pasado 30 de junio en el tramo “Los Chorros”, donde murieron al menos cuatro personas, entre ellas un menor de edad, la diputada Edna Ileana Dávalos hizo un nuevo exhorto a las autoridades federales para atender de manera urgente esta peligrosa vía de comunicación.

Dávalos dirigió el llamado a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), a Caminos y Puentes Federales (Capufe), y a la Guardia Nacional, para que se lleve a cabo la rectificación y mantenimiento integral del tramo, además de la instalación de unidades permanentes de vigilancia con el fin de disminuir la alta incidencia de accidentes que, durante años, ha cobrado vidas en esa zona.

Señaló que cuando se mantuvo presencia constante de esa corporación, se logró una reducción notable en el número de accidentes. Por ello, consideró insuficiente realizar patrullajes ocasionales, y pidió que se establezcan unidades fijas que garanticen la seguridad de quienes transitan por ese corredor.

La legisladora recordó que la Carretera Federal 57 es una de las principales vías del país que comunica el norte con el centro de México y que diariamente es transitado por miles de vehículos de carga, transporte público y particulares.

No obstante, este tramo ha sido durante años un punto crítico en materia de seguridad vial, pues su trazo complicado, la presencia constante de neblina, el deterioro del pavimento y la falta de mantenimiento lo han convertido en escenario recurrente de accidentes fatales.

“Desde esta tribuna he alzado la voz en más de una ocasión para advertir sobre esta situación. He presentado exhortos, he hecho llamados a las autoridades federales competentes, y he expresado con claridad la preocupación legítima de la ciudadanía. Lamentablemente, ni hay solución ni hay respuesta. Y mientras tanto, los accidentes siguen sucediendo. Las estadísticas continúan acumulando tragedias que pudieron evitarse. La vida de las personas no puede seguir en espera de una decisión burocrática”, dijo.

Dávalos concluyó haciendo un llamado a actuar con responsabilidad y determinación, señalando que no se puede seguir aplazando una solución cuando lo que está en juego es la vida de las personas.