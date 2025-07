El Congreso de Coahuila exhorta a ayuntamientos a regular uso de transporte individual sustentable

El Congreso de Coahuila exhortó a los 38 ayuntamientos del estado a actualizar y fortalecer su marco reglamentario en torno al uso de vehículos de transporte individual sustentable, como bicicletas, scooters eléctricos, patines, patinetas y otros dispositivos impulsados por motores eléctricos, con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas de seguridad vial.

La propuesta fue presentada por la diputada Beatriz Fraustro Dávila, quien subrayó que este tipo de transporte se ha convertido en una realidad cotidiana en las calles del estado, por lo que llamó a las autoridades municipales a ejercer sus atribuciones para definir con claridad su uso, operación y zonas de circulación.

Señaló que estos vehículos representan una alternativa práctica, económica y amigable con el medio ambiente; no obstante, la mayoría de las calles y avenidas aún no están preparadas para integrarlos con estándares adecuados de seguridad, lo que deja en vulnerabilidad no solo a los propios usuarios, sino también a todos quienes participan diariamente en el tránsito urbano, en especial los peatones.

La falta de regulación homogénea ha generado conflictos entre peatones, automovilistas y usuarios de estos dispositivos. Asimismo, la velocidad que pueden alcanzar —que ronda los 50 kilómetros por hora— incrementa los riesgos en zonas urbanas densamente transitadas.

Ante ello, explicó que a nivel nacional algunas entidades ya han iniciado procesos de regulación, entre ellas Jalisco, donde se ha impulsado la iniciativa “Rodando Seguro”, que propone lineamientos para scooters y bicicletas eléctricas.

De igual manera, en la Ciudad de México se discute una Ley de Electromovilidad, mientras que en Aguascalientes ya se aprobaron reformas para reconocer y normar su circulación, por lo que instó a los ayuntamientos a tomar medidas que garanticen la seguridad de la población en ese sentido.