El 28 de agosto, en un desayuno efectuado en el Centro de Convenciones de Torreón, fueron invitadas aproximadamente unas mil 500 personas que forman parte de la estructura del PRI Municipal. La mesa del presídium estaba con personalizadores colocados por la denunciante.

De acuerdo con la afectada, en el lugar Mario y Olga movieron los personalizadores de tal modo que ellos quedaran sentados en el presídium al lado del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, quien presidió el evento.

Fue entonces que Silvia les pidio respetar el orden. Sin embargo, los funcionarios profirieron insultos, e incluso, golpearon y empujaron a la afectada, de acuerdo con los testigos.

Publicidad

Durante la discusión, la regidora presuntamente pateó y golpeó en la cara a Silvia, mientras que Mario “N” le estiró el cabello y le propinó varios golpes por la espalda.

TE PUEDE INTERESAR: Se agrava violencia contra la mujer en Coahuila; al menos 72.3 por ciento la han padecido

20 minutos después se llevó a cabo el evento, pero el gobernador no se sentó en la mesa del presídium y expresó de pie algunas palabras a las activistas del PRI.

Publicidad

NIEGA TODO

El 30 de agosto por la mañana, el diputado apareció en público acompañando al gobernador y al alcalde en la inauguración de un nuevo pozo de agua potable en la colonia La Amistad, Torreón.

Mario “N” fue entrevistado por los medios locales, negó los hechos y argumentó que no tenía conocimiento de los hechos.



Publicidad

El pasado mes de junio, el legislador anunció su renuncia al PRI y fue visto acompañando a figuras de Morena en el Congreso del Estado. Sin embargo, al ser abordado en una reunión del Subcomité de Salud Región Laguna, el funcionario negó los hechos pese a que se le mostraron videos y grabaciones de audio donde renunciaba al partido tricolor.

El diputado dijo que “el día que me vaya, yo les comunico directamente a ustedes. No hay nada que me ate a perder mi libertad de expresión”.

TE PUEDE INTERESAR: Tras 40 minutos, rescatan a mujer que amenazó con arrojarse en Hotel San Jorge de Saltillo

Publicidad

HABLA ROMÁN CEPEDA

El alcalde Román Alberto Cepeda censuró cualquier hecho de violencia, especialmente la que involucre figuras de autoridad. Dijo que este hecho ocurrió en ámbito familiar, por lo que el diputado tendrá que responder.

“No podemos estar combatiendo la violencia de género y dando una muestra contraria, es un hecho inadmisible”, expresó el edil.

Publicidad

La regidora Xóchitl “N” dijo que será la autoridad correspondiente quien se encargue de deslindar su responsabilidad, puesto que existe una denuncia penal.