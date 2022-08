Denuncian supuesto fraude en Central de Autobuses de Saltillo por camión que nunca llegó

Un pasajero que buscaba viajar hacia el estado de Michoacán resultó presuntamente defraudado por la línea Futura que opera en la Terminal Central de Autobuses local.

Fue en la tarde noche del 12 de agosto cuando el señor Juan Francisco Morales compró un boleto de autobús que partiría a la ciudad de Morelia, Michoacán, para encontrarse con su hija y luego regresar a Saltillo.

El viaje no se realizó debido a que, supuestamente, el autobús partió fuera de horario y no anunció su salida.

Juan Francisco asegura que permaneció un lapso de 45 minutos previo a la salida del autobús, pero nunca pudo abordar el transporte.

“Estuve preguntando a todos los camiones que estaban estacionados en la terminal, pero ninguno iba para Morelia. Fui a la caja para preguntar qué pasaba con el autobús y me dijeron que ya se había ido;

“Para programarme en otra salida me pidieron 700 pesos, pero yo ya tenía pagado mi boleto. No pagué nada, me quedé sin boleto y no fui a recoger a mi hija”, expuso el denunciante.