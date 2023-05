Desarrolla coahuilense guía para búsqueda de desaparecidos de la comunidad LGBT+

La forma de buscar y registrar a personas desaparecidas de la comunidad LGTB+ cambiará para beneficio de los colectivos y las familias a través de una guía práctica que será presentada en el Senado de la República; este documento fue elaborado por la asesora coahuilense Marta Laura Carranza Aguayo, a petición de la Fundación Arcoíris con fondos de USAID.

Fue así como se elaboró el documento La desaparición de Personas LGBTI+ en México, una guía para su registro y seguimiento, en la cual se hace un análisis del marco jurídico en el país y las instancias a las que les corresponde el tema, pero además va diferenciando la búsqueda y el proceso de registro de personas que bien pueden ser miembros de la comunidad LGBTI+ o bien que se desconozca esto.

La Guía elaborada por la coahuilense Carranza Aguayo será presentada en el Senado de la República el próximo 17 de mayo con la participación de Alejandra Haas, ex titular del Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred), y el especialista en derechos humanos, José Luis Caballero, además de Gloria Careaga Pérez, titular del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBTI+ en México de la Fundación Arcoíris A.C., además de legisladores.

De acuerdo con Carranza Aguayo, la búsqueda de personas de esta comunidad se debe hacer de otra manera y con otro proceso de preguntas, por eso que durante varios meses se realizó una investigación del aspecto legal y experiencia de otros países, lo cual quedó concluido en enero de este 2023, y una vez que fue aprobado se empezó a imprimir.

La presentación se hará el 17 de mayo porque es el Día de la No Discriminación y la guía cuenta con los antecedentes, además es un proceso de asesoramiento para las familias y para las organizaciones para buscar o registrar a una persona de la comunidad LGBTI+, sin embargo esta guía ayuda a determinar cosas que muchas veces la familia no sabía.

Un caso típico es la desaparición de un joven que sale de la escuela y aunque llega a su casa de noche, una día no regresa a dormir, pero la familia no estaba enterada de que la persona era parte de la comunidad LGBTI+ y por la tarde o noche cambia de nombre, porque en su familia es rechazado o no quiere que se enteren.

Cuando eso sucede la familia inicia la búsqueda como ellos lo conocen, y no con una doble identidad que quizás sólo amigos o su grupo cercano sabía, por eso cambia la fórmula de búsqueda.

La Guía también fue trabajada con la Comisión Nacional de Búsqueda y la Fiscalía General de la República, además es la primera guía que se hace en México, aunque existe un caso similar en Latinoamérica, específicamente en Colombia.

“La Guía va a ayudar a tener un enfoque diferente. De manera práctica y con preguntas de diagnóstico va a ayudar a las organizaciones de la sociedad civil. Hay una serie de preguntas en donde se incluye la orientación sexual. Pero también para el registro porque hay personas a quien nadie busca porque hay gente de la comunidad que es rechazada por su familia”, explicó la asesora.

También señaló que las personas de la comunidad LGBTI+ más que familia biológica tienen una familia social, que son sus amigos, y este es un nuevo concepto que se acuña en la guía, para que puedan incluirse en la búsqueda y en el registro y que pueda haber una diferencia y se pueda tener un registro claro.

“Conceptualizamos toda una nueva visión de las familias, porque una persona que se pierde y que su familia lo rechaza y no quieren saber de él, los amigos son quienes lo buscan y acuden ante un Ministerio Público para reportar la desaparición, sin embargo el MP no le hace caso y pide que sea un familia el que denuncie. Por eso hay un enfoque diferente”, dijo.