Denuncian abuso policiaco en Saltillo: jóvenes fueron insultadas y manoseadas durante ‘chequeo de rutina’

Nuevamente, la Policía Estatal de Coahuila fue señalada por presunto abuso de autoridad, luego de que durante la madrugada del pasado jueves dos jóvenes empleadas de un bar en la Zona Centro de Saltillo fueron agredidas, amenazadas e insultadas por elementos policiacos, tras una supuesta “denuncia anónima” que después derivó en un “chequeo de rutina”.

La denuncia fue difundida a través de redes sociales, donde una de las jóvenes afectadas relató que los hechos ocurrieron alrededor de las 2:15 de la madrugada, cuando se dirigían a su vehículo tras concluir su jornada laboral.

Las jóvenes, quienes iban acompañadas por un compañero de trabajo, fueron interceptadas mientras abordaban su automóvil estacionado sobre la calle José María Morelos.

Según el testimonio de Ivonne García, antes de subir al vehículo, observaron cómo una patrulla dio vuelta a alta velocidad detrás de una sucursal de BBVA y se les aproximó rápidamente.

“Nos cerraron el paso como si fuéramos delincuentes. De inmediato bajaron cinco policías, entre ellos una mujer con armas largas, gritándonos: ‘A ver, pendejas, bájense’. A la persona que manejaba le dijeron: ‘Cállate, pendeja, ahorita te voy a partir tu madre’. Aun así, nosotros decidimos mantener la calma”, narró.

Los oficiales comenzaron a revisar las pertenencias de las jóvenes, bajo el argumento de una supuesta “llamada anónima” en la que se señalaba que vendían droga. Sin embargo, poco después cambiaron la versión y dijeron que se trataba de un “chequeo de rutina”.

“Me pidieron la bolsa y les dije que yo la abría, que la revisaran frente a mí, pero no lo hicieron. Empezaron a trastearla y me tocaron los pechos, el trasero, las ingles. Sentí miedo. Pensé que nos iban a llevar, y con todo lo que se escucha hoy en día, uno ya no sabe qué puede pasar”, relató.

Ivonne agregó que los agentes actuaron de forma provocadora, como si esperaran una reacción violenta, lo cual no ocurrió. No obstante, al final del operativo, los tres jóvenes fueron bajados del vehículo y obligados a posar para fotografías de frente.

“Incluso destruyeron un termo ‘buscando drogas’. En ese momento uno piensa: ni modo, no me queda más que dejar que me insulten, que me empujen. Nos formaron y nos tomaron fotos como si estuviéramos detenidos. Dijeron que era parte del protocolo, pero eso no es rutina”, añadió.

Los elementos de la patrulla 207, con placas CA-607A-6, no encontraron ningún indicio de delito y finalmente permitieron que continuaran su camino.

Otra de las jóvenes involucradas manifestó que sospechan que la supuesta “denuncia anónima” pudo tener su origen en una confrontación ocurrida la semana anterior con una clienta en estado de ebriedad, a quien se negaron a servir más alcohol. La mujer las agredió verbalmente y las amenazó con “tener influencias”.