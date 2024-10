‘Destapa’ diputado al hijo del gobernador de Tamaulipas; llegaría como delegado del Bienestar a Coahuila

Américo Villarreal Santiago, hijo del gobernador de Tamaulipas, sería el nuevo delegado del Bienestar en Coahuila, según lo difundió en redes sociales el diputado morenista Alberto Hurtado.

De confirmarse el nombramiento el originario de Tamaulipas reemplazaría a Aída Mata Quiñones, oriunda de Ciudad Frontera, quien ha estado al frente de la dependencia federal. Sería también el primer titular del cargo que no fuera coahuilense.

A través de su cuenta oficial, Hurtado no escatimó elogios para Villarreal, subrayando su capacidad para llevar a cabo la nueva encomienda. Además, expresó su agradecimiento por el apoyo que Villarreal ha brindado a lo largo de su carrera, un gesto que parece subrayar el vínculo entre ambos actores políticos: “Quiero felicitar a Américo Villarreal Santiago por su nuevo encargo como Delegado en Bienestar Coahuila. Sin duda hará un gran trabajo por los más necesitados en nuestro Estado. Américo te deseo éxito y agradecido Contigo por el apoyo que siempre me has dado. ¡Enhorabuena!”.