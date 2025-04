Persisten retrasos en trámites de tarjetas del Bienestar en Coahuila

La delegación de la Secretaría del Bienestar en Piedras Negras registró una nueva queja contra la coordinación del programa “Mujeres con Bienestar” luego de que una beneficiaria reportó un largo retraso en la entrega de su tarjeta, lo que terminó por aplazar hasta por cuatro meses más su primer pago, según las advertencias de los funcionarios.

De acuerdo con la quejosa, de nombre María, fue en noviembre del año pasado, cuando, en el marco de su cumpleaños número 63, realizó su trámite para incluirse en el programa federal que otorga un beneficio económico de tres mil pesos bimestrales a las mujeres mexicanas.

Según la afectada, desde ese momento, la Secretaría le informó que el proceso de entrega se realizaría hasta tres meses después; es decir, que la tarjeta le sería otorgada aproximadamente en el mes de febrero.

Al no obtener una respuesta o actualización formal sobre la entrega después del término establecido, María logró acudir en al menos tres ocasiones a la delegación local, que opera en un horario limitado de 9:00 a 14:00 horas, donde le manifestaron no tener conocimiento sobre la llegada de su plástico.

No fue hasta finales de la semana pasada, cuando María reportó que, después de una larga espera, por fin había recibido su tarjeta; sin embargo, el funcionario le manifestó que, debido a que “no se había reportado”, la tarjeta estaría activa para sus depósitos hasta en cuatro meses más.

En su testimonio, María indicó que durante la entrega el funcionario le manifestó que su búsqueda posiblemente se había realizado vía telefónica; sin embargo, la afectada dice que nunca recibió la noticia de que la habían buscado ni una nueva fecha aproximada durante sus visitas, ni tampoco recibió el anuncio por vías más efectivas o seguras como el WhatsApp.

“Yo trabajo y no puedo estar todo el tiempo en el teléfono. Fui a buscar mi tarjeta en varias ocasiones y no me daban ninguna respuesta o solo me decían que todavía no llegaba. Después vienen y me dicen que me estuvieron buscando. Siento que hay una desorganización ahí dentro”, dijo.

“Ahora que me lo mencionó, vi que me enviaron un solo mensaje de texto, aunque ellos mismos dicen que no es la vía adecuada porque puede prestarse a los fraudes, que son muy recurrentes. No me imagino lo que pueden batallar otras personas de mayor edad o que no tienen los recursos que ellos buscan para notificar”, dijo.

Al respecto, la delegación de Piedras Negras de la Secretaría del Bienestar y la sede estatal en Coahuila fueron consultadas para una postura; sin embargo, al término de esta edición no se recibió respuesta.