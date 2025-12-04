Detalla Gobierno de Coahuila acciones de 2025 a Congreso del Estado

Titulares de las distintas secretarías del Gobierno de Coahuila acudieron al Congreso del Estado como parte de la glosa del Segundo Informe de Resultados del gobernador Manolo Jiménez Salinas. Durante las comparecencias, las y los funcionarios ampliaron información sobre los programas, inversiones y acciones realizadas en cada área, en un ejercicio que las autoridades calificaron como democrático y transparente.

La diputada Luz Elena Morales Núñez, presidenta de la Junta de Gobierno, encabezó las reuniones con legisladores de las diversas fracciones parlamentarias, quienes cuestionaron y escucharon los informes de cada dependencia.

TE PUEDE INTERESAR: Proponen ante Congreso de Coahuila reforma al Código Electoral para frenar el ‘chapulineo’

El secretario de Gobierno, Óscar Pimentel González, sostuvo que el estado mantiene estabilidad política y avances en materia de gobernabilidad, además de una disminución en cruces migratorios y mejoras en el Registro Civil y en mecanismos de derechos humanos.

En materia financiera, el secretario de Finanzas, José Antonio Gutiérrez Rodríguez, informó que Coahuila alcanzó nivel de endeudamiento sostenible por primera vez desde 2016 y registró crecimiento en ingresos locales, así como mejoras en su perspectiva crediticia.

El titular de Seguridad Pública, Hugo Eduardo Gutiérrez Rodríguez, afirmó que Coahuila se ubica entre los estados más seguros del país y destacó inversiones en infraestructura y tecnología, además de operativos realizados en coordinación con autoridades federales.

En el ámbito social, la secretaria de las Mujeres, Mayra Valdés González, habló de la expansión de Puntos Violeta y medidas de protección, mientras que el secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Enrique Martínez y Morales, detalló acciones en zonas vulnerables y programas alimentarios.

La cultura, la economía y la educación también formaron parte de las comparecencias. La secretaria Esther Quintana Salinas destacó la asistencia a eventos culturales y la proyección internacional del sarape; el secretario de Economía, Luis Olivares Martínez, informó sobre inversiones y generación de empleos; y el secretario de Educación, Emanuel Garza Fishburn, señaló avances en infraestructura y profesionalización docente.

El gabinete económico y de infraestructura expuso inversiones carreteras, obras municipales, estrategias de movilidad y proyectos de conectividad, según detalló el secretario Miguel Ángel Algara Acosta.

En otras áreas, se presentaron informes relacionados con fiscalización, trabajo, salud, vivienda, medio ambiente, desarrollo rural y turismo, donde se mencionaron inversiones, programas de modernización, apoyos al sector productivo y fortalecimiento de la promoción turística.

Tras concluir las comparecencias, diputadas y diputados reconocieron la disposición de las y los funcionarios para responder preguntas y aportar documentación adicional. La glosa continuará siendo revisada por el Congreso como parte del proceso de evaluación del ejercicio gubernamental.