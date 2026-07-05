Detienen en NL a Tania Flores por delito de corrupción; tras imputarla, la dejan en prisión preventiva

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    Detienen en NL a Tania Flores por delito de corrupción; tras imputarla, la dejan en prisión preventiva
    Tras su detención, la exfuncionaria fue trasladada a la capital de Coahuila, donde quedó a disposición de un juez de control para la audiencia de formulación de imputación por el delito de peculado. CORTESÍA

La exfuncionaria fue trasladada a Coahuila y presentada ante un juez de control, quien definió la medida cautelar de prisión preventiva justificada en tanto avanza el proceso judicial

En atención a una solicitud de la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción del Estado de Coahuila, durante la madrugada de este domingo la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León realizó la detención de la exalcaldesa de Múzquiz, Tania Flores Guerra, en el municipio de San Pedro.

Aunque Flores Guerra enfrentó a finales del año pasado una causa penal por el delito de ejercicio abusivo de funciones, derivado de posibles irregularidades en contrataciones de servicios del municipio, la detención realizada este domingo obedece a una carpeta de investigación alterna desarrollada por la Fiscalía Especializada.

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De acuerdo con información de la Fiscalía, la exalcaldesa de Múzquiz ahora enfrenta un nuevo cargo por el delito de peculado, uno de los delitos de corrupción estipulados en el Código Penal de Coahuila, que contempla modalidades de desvío de recursos públicos para un fin específico.

$!El proceso judicial incluye una carpeta de investigación alterna al caso previo por ejercicio abusivo de funciones, el cual fue judicializado desde finales del año pasado y aún se encuentra en trámite.
El proceso judicial incluye una carpeta de investigación alterna al caso previo por ejercicio abusivo de funciones, el cual fue judicializado desde finales del año pasado y aún se encuentra en trámite. CORTESÍA

Según los datos de la autoridad, el delito que se le señala es en cuantía mayor, con un daño que equivale a 15 millones de pesos durante su administración.

Luego de ser detenida, la exalcaldesa fue trasladada a la capital de Coahuila, donde fue puesta a disposición de un juez de control para celebrar la audiencia de formulación de imputación de cargos, en la que se le informó el contenido de la indagatoria.

A petición de la defensa de la exalcaldesa, la audiencia de vinculación a proceso se llevará a cabo el próximo 9 de julio, mientras que hasta ahora la medida cautelar impuesta es la prisión preventiva justificada.

Fue en diciembre cuando la exalcaldesa enfrentó un cargo alterno que fue judicializado; sin embargo, hasta la fecha el caso no se ha resuelto y ha recibido diversas peticiones de ampliación de plazo.

De acuerdo con información extraoficial de las autoridades, la orden de aprehensión y la razón por la que se dictó esta nueva medida cautelar de prisión preventiva se deben a que, en la causa penal pasada, la exalcaldesa no cumplió con la medida cautelar que le fue impuesta de presentación periódica.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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