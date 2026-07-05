Detienen en NL a Tania Flores por delito de corrupción; tras imputarla, la dejan en prisión preventiva

Aunque Flores Guerra enfrentó a finales del año pasado una causa penal por el delito de ejercicio abusivo de funciones, derivado de posibles irregularidades en contrataciones de servicios del municipio, la detención realizada este domingo obedece a una carpeta de investigación alterna desarrollada por la Fiscalía Especializada.

En atención a una solicitud de la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción del Estado de Coahuila , durante la madrugada de este domingo la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León realizó la detención de la exalcaldesa de Múzquiz, Tania Flores Guerra, en el municipio de San Pedro.

De acuerdo con información de la Fiscalía, la exalcaldesa de Múzquiz ahora enfrenta un nuevo cargo por el delito de peculado, uno de los delitos de corrupción estipulados en el Código Penal de Coahuila, que contempla modalidades de desvío de recursos públicos para un fin específico.

Según los datos de la autoridad, el delito que se le señala es en cuantía mayor, con un daño que equivale a 15 millones de pesos durante su administración.

Luego de ser detenida, la exalcaldesa fue trasladada a la capital de Coahuila, donde fue puesta a disposición de un juez de control para celebrar la audiencia de formulación de imputación de cargos, en la que se le informó el contenido de la indagatoria.

A petición de la defensa de la exalcaldesa, la audiencia de vinculación a proceso se llevará a cabo el próximo 9 de julio, mientras que hasta ahora la medida cautelar impuesta es la prisión preventiva justificada.

Fue en diciembre cuando la exalcaldesa enfrentó un cargo alterno que fue judicializado; sin embargo, hasta la fecha el caso no se ha resuelto y ha recibido diversas peticiones de ampliación de plazo.

De acuerdo con información extraoficial de las autoridades, la orden de aprehensión y la razón por la que se dictó esta nueva medida cautelar de prisión preventiva se deben a que, en la causa penal pasada, la exalcaldesa no cumplió con la medida cautelar que le fue impuesta de presentación periódica.