$!Confían autoridades, empresarios y líderes de opinión saltillenses en el triunfo de la Selección Mexicana sobre Inglaterra

A unas horas del partido de Octavos de Final entre México e Inglaterra, autoridades, empresarios y líderes de opinión de la localidad anticiparon una victoria de la Selección Mexicana.

VANGUARDIA consultó a 12 funcionarios públicos, directivos de cámaras empresariales y columnistas sobre su pronóstico para el partido de este domingo a las 18:00 horas.

De los consultados, 10 confiaron que el Tri estará haciendo historia al avanzar a cuartos de final, mientras que solo dos señalaron que estarían siendo eliminados por su rival europeo.