Confían autoridades, empresarios y líderes de opinión saltillenses en el triunfo de la Selección Mexicana sobre Inglaterra

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    Confían autoridades, empresarios y líderes de opinión saltillenses en el triunfo de la Selección Mexicana sobre Inglaterra
    De cara al partido de este domingo, los saltillenses esperan un triunfo de la Selección Mexicana con el que se clasificarían a unos históricos cuartos de final. Omar Saucedo

Funcionarios públicos, líderes empresariales y columnistas pronostican una victoria del Tri sobre su rival europeo

A unas horas del partido de Octavos de Final entre México e Inglaterra, autoridades, empresarios y líderes de opinión de la localidad anticiparon una victoria de la Selección Mexicana.

VANGUARDIA consultó a 12 funcionarios públicos, directivos de cámaras empresariales y columnistas sobre su pronóstico para el partido de este domingo a las 18:00 horas.

De los consultados, 10 confiaron que el Tri estará haciendo historia al avanzar a cuartos de final, mientras que solo dos señalaron que estarían siendo eliminados por su rival europeo.

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Manolo Jiménez Salinas, gobernador de Coahuila.

México 2 - Inglaterra 1

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Javier Díaz González, alcalde de Saltillo.

México 2 - Inglaterra 1

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Jericó Abramo, diputado federal.

México 2 - Inglaterra 1

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Carlos Arredondo, columnista de VANGUARDIA.

México 1 - Inglaterra 0 o México 2 - Inglaterra 1

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Esther Quintana, Secretaria de Cultura de Coahuila.

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Marcos Durán, columnista de VANGUARDIA.

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Francisco Rodríguez, colaborador de VANGUARDIA.

México 1 - Inglaterra 0

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Isidoro García, presidente de CANIRAC Saltillo.

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Héctor Horacio Dávila, empresario de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles en Coahuila.

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Marcelo Lara, economista.

México 1 - Inglaterra 0

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José María González, columnista de VANGUARDIA.

México 1 - Inglaterra 1

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Enrique Abasolo, columnista de VANGUARDIA.

México 1 - Inglaterra 4

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Sergio Soto

Sergio Soto

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), con formación técnica en artes, y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas con enfoque social, sistema de salud y salud mental, así como historias que visibilizan problemas de interés público o que buscan inspirar a la comunidad.

Ha tenido experiencia como docente en instituciones educativas de nivel preescolar, primaria y preparatoria, impartiendo talleres o clases de artes, español e inglés; además de ser aficionado a los videojuegos, las series y el cine.

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