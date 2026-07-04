Confían autoridades, empresarios y líderes de opinión saltillenses en el triunfo de la Selección Mexicana sobre Inglaterra
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Funcionarios públicos, líderes empresariales y columnistas pronostican una victoria del Tri sobre su rival europeo
A unas horas del partido de Octavos de Final entre México e Inglaterra, autoridades, empresarios y líderes de opinión de la localidad anticiparon una victoria de la Selección Mexicana.
VANGUARDIA consultó a 12 funcionarios públicos, directivos de cámaras empresariales y columnistas sobre su pronóstico para el partido de este domingo a las 18:00 horas.
De los consultados, 10 confiaron que el Tri estará haciendo historia al avanzar a cuartos de final, mientras que solo dos señalaron que estarían siendo eliminados por su rival europeo.
Manolo Jiménez Salinas, gobernador de Coahuila.
México 2 - Inglaterra 1
Javier Díaz González, alcalde de Saltillo.
México 2 - Inglaterra 1
Jericó Abramo, diputado federal.
México 2 - Inglaterra 1
Carlos Arredondo, columnista de VANGUARDIA.
México 1 - Inglaterra 0 o México 2 - Inglaterra 1
Esther Quintana, Secretaria de Cultura de Coahuila.
México 2 - Inglaterra 1
Marcos Durán, columnista de VANGUARDIA.
México 2 - Inglaterra 1
Francisco Rodríguez, colaborador de VANGUARDIA.
México 1 - Inglaterra 0
Isidoro García, presidente de CANIRAC Saltillo.
México 2 - Inglaterra 1
Héctor Horacio Dávila, empresario de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles en Coahuila.
México 2 - Inglaterra 1
Marcelo Lara, economista.
México 1 - Inglaterra 0
José María González, columnista de VANGUARDIA.
México 1 - Inglaterra 1
Pierde México en penales
Enrique Abasolo, columnista de VANGUARDIA.
México 1 - Inglaterra 4