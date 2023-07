Diego Alvarado, el arquitecto saltillense que enseña sobre construcción a 2 millones en TikTok

El saltillense Diego Alvarado de León estudió arquitectura en la Universidad La Salle, y desde 2020 da consejos sobre construcción a través de su cuenta de TikTok, donde ya alcanzó los dos millones de seguidores.

Contó en entrevista para VANGUARDIA que su intención de hacer contenido en redes sociales, surgió a raíz de la pandemia, sabiendo que las personas estarían atentas a las redes sociales, ante el miedo de morir por la Covid-19 y por el gusto a la comunicación.

“Creo que me gusta mi voz, me gusta la manera en la que me expreso, me gusta hablar, no tengo miedo en hablar, entonces todo ese tipo de cosas fueron una un cúmulo para para poder tomar la decisión de decir, ‘órale va, vamos a hacer videos’”, detalló.

Agregó que con su contenido busca que las personas se beneficien y aprendan sobre construcción, pues declaró que en México al menos el 70 por ciento de las personas no tiene acceso a contratar un arquitecto, por lo que recurre a la autoconstrucción.