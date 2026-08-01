DIF Ramos Arizpe amplía apoyo social con programas estatales

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    DIF Ramos Arizpe amplía apoyo social con programas estatales
    Pie de foto 1:Tomás Gutiérrez Merino y Teresita Escalante Contreras destacaron la coordinación con organismos estatales para ampliar los apoyos sociales. CORTESÍA

La coordinación con organismos estatales permitió extender servicios, becas, brigadas y asistencia a distintos sectores de la población

RAMOS ARIZPE, COAH.- El DIF Ramos Arizpe fortalece la atención a las familias del municipio mediante programas sociales y servicios que se desarrollan en coordinación con el Gobierno de Coahuila, con el objetivo de acercar apoyos y oportunidades a quienes más los necesitan.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino y su esposa, Teresita Escalante Contreras, presidenta honoraria del DIF Municipal, destacaron que el trabajo conjunto con organismos estatales ha permitido ampliar la cobertura de las acciones dirigidas a la población.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/en-coahuila-imss-dispara-244-el-uso-de-metodos-anticonceptivos-en-tres-anos-OD22567458

A través de la colaboración con Inspira Coahuila, se han impulsado programas enfocados en mejorar las condiciones de vida de distintos sectores.

MÁS OPORTUNIDADES PARA LAS FAMILIAS

Gutiérrez Merino reconoció el respaldo de Paola Rodríguez López, presidenta honoraria de Inspira Coahuila, por el impulso a iniciativas como Mujeres Echadas pa’ delante, mediante la cual 270 personas tuvieron la oportunidad de concluir sus estudios de preparatoria.

El Edil también destacó la coordinación con Liliana Salinas Valdés, presidenta honoraria del DIF Coahuila, para llevar más apoyos y servicios a las familias de Ramos Arizpe.

Entre las acciones que se mantienen de manera permanente se encuentra la entrega de aparatos ortopédicos y despensas dirigidas a personas adultas mayores, además de brigadas integrales que recorren colonias y ejidos para acercar diversos servicios.

A estas actividades se suman campañas de vacunación antirrábica y desparasitación de mascotas, con las que se busca contribuir tanto al bienestar animal como a la prevención de riesgos para la salud pública.

$!El programa Mujeres Echadas pa’ delante permitió que 270 personas concluyeran sus estudios de preparatoria.
El programa Mujeres Echadas pa’ delante permitió que 270 personas concluyeran sus estudios de preparatoria. CORTESÍA

ATENCIÓN A PACIENTES CON CÁNCER

Por otra parte, el área de Atención a Pacientes con Cáncer (APAC) ofrece acompañamiento, orientación y atención integral a personas que enfrentan esta enfermedad, así como a sus familias durante el proceso.

El DIF Ramos Arizpe señaló que mantendrá la coordinación con las instituciones estatales para fortalecer esta red de apoyo y ampliar las acciones encaminadas al bienestar y desarrollo de las familias del municipio.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Estudios
Programas Sociales
Discapacidades

Organizaciones


DIF Coahuila

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
true

Entre discernimiento y confusión
true

Examen de admisión UNAM: la ufanía vulgar de la trampa
Examen de admisión

Examen de admisión
true

POLITICÓN: Se abre discusión sobre ‘resurrección’ de fotomultas ante caos vial
NosotrAs: Las mujeres que evitan el síndrome de la rana hervida

NosotrAs: Las mujeres que evitan el síndrome de la rana hervida
La petrolera mexicana reportó resultados financieros mucho más modestos que otras empresas del ramo.

Reportan jauja petroleras en el mundo... menos Pemex que sufre caída de 70% en utilidad
Coahuilenses y regiomontanos son quienes lideran en el tiempo de estancia en hospitales privados en el país.

Coahuila es líder nacional en estancia hospitalaria privada
Saraperos quedó eliminado con cinco juegos pendientes y prolongó hasta tres temporadas su ausencia de la postemporada de la LMB.

¿Cuántas temporadas lleva Saraperos sin Playoffs? Saltillo consuma otro fracaso en la LMB