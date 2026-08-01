DIF Ramos Arizpe amplía apoyo social con programas estatales

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino y su esposa, Teresita Escalante Contreras, presidenta honoraria del DIF Municipal, destacaron que el trabajo conjunto con organismos estatales ha permitido ampliar la cobertura de las acciones dirigidas a la población.

RAMOS ARIZPE, COAH.- El DIF Ramos Arizpe fortalece la atención a las familias del municipio mediante programas sociales y servicios que se desarrollan en coordinación con el Gobierno de Coahuila, con el objetivo de acercar apoyos y oportunidades a quienes más los necesitan.

A través de la colaboración con Inspira Coahuila, se han impulsado programas enfocados en mejorar las condiciones de vida de distintos sectores.

MÁS OPORTUNIDADES PARA LAS FAMILIAS

Gutiérrez Merino reconoció el respaldo de Paola Rodríguez López, presidenta honoraria de Inspira Coahuila, por el impulso a iniciativas como Mujeres Echadas pa’ delante, mediante la cual 270 personas tuvieron la oportunidad de concluir sus estudios de preparatoria.

El Edil también destacó la coordinación con Liliana Salinas Valdés, presidenta honoraria del DIF Coahuila, para llevar más apoyos y servicios a las familias de Ramos Arizpe.

Entre las acciones que se mantienen de manera permanente se encuentra la entrega de aparatos ortopédicos y despensas dirigidas a personas adultas mayores, además de brigadas integrales que recorren colonias y ejidos para acercar diversos servicios.

A estas actividades se suman campañas de vacunación antirrábica y desparasitación de mascotas, con las que se busca contribuir tanto al bienestar animal como a la prevención de riesgos para la salud pública.