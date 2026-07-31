IMSS acerca estudios para detectar cáncer de mama en Coahuila durante agosto

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila llevará durante agosto el servicio de mastografía móvil a unidades médicas de las regiones Centro, Norte, Carbonífera, Sureste y Laguna, con el objetivo de facilitar la detección oportuna del cáncer de mama y otras anomalías. Los estudios serán gratuitos para mujeres derechohabientes mayores de 40 años y se realizarán en un horario de 08:00 a 18:00 horas, de acuerdo con la programación establecida para cada clínica.

El coordinador en Salud Pública de la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas, David Alejandro Obando Izquierdo, informó que las interesadas deberán acudir al módulo de Medicina Preventiva o a la coordinación médica de su Unidad de Medicina Familiar (UMF) para conocer los requisitos y la forma en que deberán presentarse. RECORRERÁN CINCO REGIONES DEL ESTADO En la Región Centro, el servicio estará disponible en el HGZ No. 7 y las UMF No. 84 y 86 de Monclova; UMF No. 85 y 9 de Frontera; UMF No. 8 de Castaños; UMF No. 10 de San Buenaventura y UMF No. 74 de Nadadores. En la Región Norte se atenderá en la UMF No. 79 de Piedras Negras; UMF No. 12 de Allende; UMF No. 60 de Nava, así como las UMF No. 81 y 87 de Ciudad Acuña.

Para la Región Carbonífera se contemplan el HGZ No. 24 de Nueva Rosita, el HGSZ No. 27 de Palaú y la UMF No. 23 de Sabinas. En la Región Sureste, el mastógrafo estará en las UMF No. 3 y 88 de Ramos Arizpe. Mientras que en la Región Laguna se instalará en los HGZ No. 16 y 18, además de las UMF No. 66, 93 y 80 de Torreón; HGSZ No. 21 de San Pedro; HGSZ No. 20 de Francisco I. Madero; HGSZ No. 6 de Parras de la Fuente y UMF No. 83 de Matamoros. CALENDARIO DE ATENCIÓN La programación contempla servicios desde el 3 y hasta el 31 de agosto, con fechas específicas para cada unidad médica. En la Región Centro, el HGZ No. 7 de Monclova tendrá atención los días 3 y 17; la UMF No. 8 de Castaños, el 4; la UMF No. 85 de Frontera, el 5; la UMF No. 10 de San Buenaventura, el 6; la UMF No. 9 de Frontera, los días 7 y 21; la UMF No. 84 de Monclova, el 18; la UMF No. 86, el 19, y la UMF No. 74 de Nadadores, el 20.

En la Región Norte, la UMF No. 79 de Piedras Negras recibirá el mastógrafo los días 10 y 26; la UMF No. 12 de Allende, el 11; la UMF No. 60 de Nava, el 12; la UMF No. 81 de Ciudad Acuña, los días 13 y 24, y la UMF No. 87, los días 14 y 25. Para la Región Sureste, las fechas serán el 10 de agosto en la UMF No. 3 de Ramos Arizpe y el 24 en la UMF No. 88 del mismo municipio. En la Región Carbonífera, el HGZ No. 24 de Nueva Rosita tendrá atención el 27; la UMF No. 23 de Sabinas, el 28, y el HGSZ No. 27 de Palaú, el 31.

En la Región Laguna, la UMF No. 66 de Torreón tendrá servicio los días 3, 11, 17 y 26; la UMF No. 83 de Matamoros, el 4 y 19; el HGZ No. 16 de Torreón, los días 5, 14 y 21; la UMF No. 80, los días 6 y 27; el HGZ No. 18, el 7 y 20; el HGSZ No. 21 de San Pedro, los días 12 y 28; el HGSZ No. 20 de Francisco I. Madero, los días 13 y 31; la UMF No. 93 de Torreón, el 18, y el HGSZ No. 6 de Parras de la Fuente, el 25. El IMSS llamó a las derechohabientes que cumplan con los requisitos a acercarse a sus unidades médicas para obtener información y aprovechar el servicio, al considerar que la detección y el tratamiento oportunos incrementan las posibilidades de recuperación.

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