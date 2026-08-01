En Coahuila, IMSS dispara 244% el uso de métodos anticonceptivos en tres años

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    En Coahuila, IMSS dispara 244% el uso de métodos anticonceptivos en tres años
    El instituto ofrece asesoría para que cada persona elija el método de planificación familiar más adecuado según sus necesidades. CORTESÍA

Con motivo del Día Internacional de la Planificación Familiar, el instituto recordó que estos servicios están disponibles para toda la población, incluso para personas sin derechohabiencia

Con motivo del Día Internacional de la Planificación Familiar, que se conmemora este 3 de agosto, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que en Coahuila la aceptación de métodos anticonceptivos aumentó más de 244 por ciento en los últimos tres años, al pasar de mil 681 aplicaciones en 2023 a 5 mil 765 durante 2025.

De acuerdo con la doctora Adriana Monserrat Maldonado Castillo, responsable del módulo de Planificación Familiar de la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 73, los servicios de planificación familiar que ofrece el Seguro Social están disponibles para toda la población, independientemente de que cuente o no con derechohabiencia.

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La especialista explicó que entre las opciones disponibles se encuentran anticonceptivos hormonales orales e inyectables, parches transdérmicos, implantes subdérmicos, dispositivos intrauterinos medicados y de cobre, además de condones masculinos y femeninos para prevenir infecciones de transmisión sexual. También se ofrecen métodos definitivos, como la vasectomía para hombres y la Oclusión Tubaria Bilateral para mujeres.

$!La consejería incluye información sobre el uso correcto de implantes, dispositivos intrauterinos y otros métodos anticonceptivos.
La consejería incluye información sobre el uso correcto de implantes, dispositivos intrauterinos y otros métodos anticonceptivos. CORTESÍA

Según informó el IMSS, además de prevenir embarazos no planeados, el programa de planificación familiar contribuye a disminuir riesgos de muerte materna y a reducir la incidencia de partos y abortos. La institución agregó que en Coahuila operan seis consultorios especializados, aunque todas las unidades médicas cuentan con personal capacitado para brindar orientación sobre salud sexual y reproductiva.

El instituto detalló que la aceptación de estos métodos pasó de mil 681 aplicaciones en 2023 a 3 mil 800 durante 2024 y alcanzó 5 mil 765 en 2025, cifras que no incluyen la entrega de preservativos distribuidos en las unidades médicas y durante brigadas especiales.

$!El IMSS señaló que los métodos anticonceptivos también pueden colocarse mediante procedimientos ambulatorios en sus unidades médicas.
El IMSS señaló que los métodos anticonceptivos también pueden colocarse mediante procedimientos ambulatorios en sus unidades médicas. CORTESÍA

Finalmente, el IMSS invitó a mujeres y hombres en edad reproductiva, incluidos adolescentes, a acercarse a los módulos de planificación familiar para recibir consejería y elegir el método anticonceptivo que mejor se adapte a sus necesidades.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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