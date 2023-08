Diputado de Coahuila propone iniciativa para que los estados paguen menos intereses a los bancos

Mediante una reforma a la Ley de Coordinación Fiscal, el diputado federal por Coahuila, Jericó Abramo Masso (PRI), plantea que el Gobierno Federal incluya a los estados en la “certificación de deuda País”, para que estos reduzcan entre un 50 y un 60 por ciento el pago en las tasas de interés que cobran los bancos.

“Las deudas ya están garantizadas en participaciones; si le pones el blindaje que da el certificado de deuda País, va a hacer que las tasas de interés de los bancos puedan disminuir un 50, 60 por ciento después, ante del TIIE, eso va a permitir que ahorres millones de pesos en créditos”, afirmó el diputado.

“Imagina lo que ayudaría a los estados, en un momento donde un gobierno como el de Morena no da más participaciones, bolsas adicionales; imagina que en lugar de solicitar bolsas adicionales, nada más le bajemos esa tasa de interés, si tienes la garantía de deuda País, con esa simple protección, sin que el Estado deje de pagar vas a tener más recursos para mantenimiento, para infraestructura, competitividad y reducción de la pobreza”.

En el caso de Coahuila, el Gobierno del Estado dispondría de 50 a 60 millones de pesos mensuales si la tasa de interés bajara tan solo medio punto, para aplicarlos directamente en las acciones señaladas como requisito para acceder al beneficio, ejemplificó: Nuevo León dispondría de 100 mdp mensuales bajo el nuevo esquema.

La iniciativa de reforma la presentará el próximo mes, para su análisis y dictamen en la aprobación del Paquete Fiscal Federal y que esté vigente a partir del uno de enero de 2024.

Actualmente, los estados garantizan el pago de la deuda a través de las participaciones federales, es decir, en caso de incumplimiento de obligaciones crediticias, el recurso se les descontaría de inmediato.

Se propone que la Federación admita a los pasivos estatales como “deuda país”, a fin de que los estados paguen menos intereses a los bancos.

“Si las participaciones están garantizadas en la fórmula de coordinación fiscal ¿por qué tú, Gobierno Federal, no me prestas tu certificación de deuda país para que el banco que me preste dinero y me baje la tasa, si es el mismo fondo?”, cuestionó.