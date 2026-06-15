Discusión termina con una mujer sin vida en Acuña; hijo de 22 años es investigado

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Coahuila
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    Discusión termina con una mujer sin vida en Acuña; hijo de 22 años es investigado
    De acuerdo con los primeros reportes, una discusión registrada al interior de la vivienda habría derivado en una agresión que dejó sin vida a la mujer, por lo que la Fiscalía mantiene abiertas diversas líneas de investigación para esclarecer el caso. REDES SOCIALES

La Fiscalía Región Norte II mantiene abierta la carpeta de investigación y continúa recabando testimonios, indicios y demás datos de prueba para esclarecer las circunstancias

CIUDAD ACUÑA, COAH.– Una investigación ministerial se encuentra en marcha luego de que una mujer de 39 años fuera localizada sin vida al interior de una vivienda ubicada en la colonia Atilano Barrera, en Ciudad Acuña, en un hecho por el que un joven de 22 años es señalado como probable participante.

La movilización de corporaciones policiacas se registró en un domicilio situado en el cruce de las calles Campeche y Guanajuato, donde las autoridades confirmaron el fallecimiento de quien fue identificada como Laura Cadena Rodríguez.

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De acuerdo con la información recabada durante las primeras diligencias, al momento de los hechos se encontraban en la vivienda la víctima, su hijo, identificado como Salvador N., y una tercera persona. En ese contexto, se habría suscitado una discusión que escaló hasta convertirse en una agresión con arma blanca.

Los reportes preliminares indican que la mujer sufrió diversas heridas en el cuello, lesiones que le provocaron la muerte en el mismo lugar, por lo que fue necesaria la intervención de peritos y agentes investigadores para el procesamiento de la escena.

Tras recibir el reporte de lo ocurrido, elementos de distintas corporaciones acudieron al inmueble para asegurar el área e iniciar las indagatorias correspondientes. Personal especializado llevó a cabo el levantamiento de indicios con el objetivo de reconstruir la mecánica de los hechos y establecer la participación de las personas presentes en el domicilio.

Aunque Salvador ¨N¨, de 22 años de edad, fue detenido inicialmente por un delito distinto, la autoridad ministerial mantiene abiertas las líneas de investigación para determinar si existe responsabilidad penal en relación con la muerte de Laura Cadena Rodríguez.

La Fiscalía General del Estado, a través de la Región Norte II, confirmó la apertura de una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el deceso. Asimismo, elementos de la Agencia de Investigación Criminal continúan recabando testimonios y demás datos de prueba que permitan definir la situación jurídica del joven señalado.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer mayores detalles sobre la participación de la tercera persona que presuntamente se encontraba en la vivienda al momento del incidente, por lo que las investigaciones permanecen en curso.

Será con el avance de las diligencias ministeriales y los resultados de los peritajes como la Fiscalía determine las acciones legales procedentes dentro de este caso registrado en Ciudad Acuña.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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