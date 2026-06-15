Tormentas en Piedras Negras dejan 6.9 pulgadas de lluvia en tres horas; se activa el Plan DN-III-E

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Durante la madrugada de este lunes se registró un acumulado de 6.9 pulgadas de lluvia en menos de tres horas, lo que obligó al cierre de arroyos y vados para prevenir accidentes. Decenas de conductores fueron auxiliados tras quedar varados en avenidas inundadas, en Piedras Negras. Ante la emergencia, autoridades municipales confirmaron la activación del Plan DN-III-E, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, Policía Municipal, Protección Civil y Bomberos.

El director de Protección Civil, Ari Hernández, informó que se emitieron alertas preventivas por lluvias intensas y tormentas eléctricas, mientras que en colonias como Las Argentinas se evacuó a varias familias para evitar riesgos por el desbordamiento del arroyo El Soldado.

El coordinador regional de Servicios Educativos, Benito Luis Costilla, anunció la suspensión de clases en diversos planteles debido a la acumulación de agua, pero también para evitar riesgos a los alumnos. El alcalde Jacobo Rodríguez subrayó que la prioridad es proteger a la ciudadanía: «Si no vives en una zona inundable, quédate en tu casa. Necesitamos el menor número de personas en las calles para no distraer a los cuerpos de emergencia». Un albergue temporal fue habilitado en la Estación de Bomberos y se mantiene vigilancia sobre nuevas celdas de tormenta. La población fue exhortada a seguir las recomendaciones oficiales y reportar cualquier emergencia al 911.

Publicidad