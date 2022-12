El 2022 fue el año de los osos en Coahuila: Secretaría de Medio Ambiente

La titular de la Secretaría de Medio Ambiente de Coahuila, Eglantina Canales Gutiérrez, calificó este 2020 como el año de los osos en el estado, ya que en menos de doce meses se registró la cuarta parte de los avistamientos documentados en la última década.

“El número de avistamientos que tenemos un total de 572 registros (desde 2012), solamente en este año fueron 125, en 10 años (fueron 572), y ahora son 125. Este es el año de los osos”, señaló la bióloga durante su comparecencia en el Congreso del Estado.

Además la secretaria Eglantina Canales explicó que el incremento de osos cerca de los asentamientos humanos buscando alimento muestra que los animales están pasando un periodo muy difícil debido a la intensa sequía en su hábitat natural.

“Están haciendo grandes movilizaciones y aparecen cerca de nosotros buscando el peor de los alimentos: basura”, apuntó.

Detalló que los osos que han fallecido y están en condiciones de que se les practique una autopsia, los especialistas encuentran plástico, papeles y papel de estaño dentro del estómago o intestino, lo que indica que comieron basura.

El incremento también se vio reflejado en en el número de osos muertos encontrados por las autoridades, pues este año acaparó la tercera parte del total de ejemplares fallecidas desde 2012.

En suma, la Secretaría de Medio Ambiente del estado documentó 77 osos muertos desde el 2012, pero tan solo este año se contabilizaron 25, la mayoría atropellados por vehículos motorizados.

“Esto habla de que es un año difícil y tenemos que aprender a vivir con ellos... Tenemos que aprender a no darles de comer. Tenemos que aprender a no tener basura para que no se acerquen. Tenemos que tener todas las precauciones cuando llegan a las inmediaciones de la casa y por eso tenemos el protocolo de atención a los osos”, expresó Gutiérrez Canales.

Subrayó que la Secretaría de Medio Ambiente cuenta con uno de los pocos equipos de especialistas en carnívoros que hay en México, conformado por expertos de diversas dependencias y universidades de Coahuila y otros estados.

Además de la capacitación en captura y buen manejo de los animales, la Secretaría realizó labores de educación para concientizar a la población sobre los protocolos que debe seguir en caso de avistamiento de un oso negro.