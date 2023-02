Te compré las flores más bonitas en el antro

Las mujeres los prefieren alucines, buchones, alterados o belicosos. Así lo confirman los empleados de las diversas florerías, donde VANGUARDIA realizó un recorrido para hacer números sobre los regalos más codiciados este 14 de febrero: las rosas rojas. Empezamos por dos de las florerías más caras de la ciudad. Ubicadas al norte, éstas son la primera opción para los infieles recién perdonados.

La estrella en la primera tienda es un arreglo con nombre de mujer de 4,800 pesos, que consta de 100 rosas. Pero si su apetito cursi no se llena, puede probar pedir un “Begoña”, que por 6,000 pesos le garantiza 300 rosas y una demanda por acoso o un “sí”, no hay puntos medios.

Después hicimos una parada en el centro, donde encontramos arreglos y ramos desde 30 pesos. Pero, en estas florerías el cielo es el límite, no se deje engañar porque no tienen catálogo QR, aquí le consiguen el peluche gigante o la cantidad más irrisoria de flores, si les avisa con tiempo.

Y para todos los olvidadizos, las opciones en los súpers están dando competencia, incluso entrando en el servicio a domicilio, un giro que no se había visto otros años en la ciudad. Enfrente de panadería, al entrar a una tienda de autoservicio se ofertan cientos de docenas de rosas a 219 pesos. Todas lucen preciosas, pero todavía no comienzan las compras de pánico. Así que no se confíe, Romeo.

Los viveros no podían quedarse atrás en su oferta romántica. En Planta Vida Viveros, ubicado en Blvd. Luis Donaldo Colosio #114 Col. Valle Real, hay combos que empiezan en 200 pesos con gerbera, suculenta, azaleas o violetas, para un detalle que dure más (aunque, como el amor, ya depende que dure si lo riegan). Ahora, que si nos vamos por la definición de “alucin” un término popularizado recientemente por los hombres con gorras de animales y que hace referencia a una persona que se esmera en exagerar su posición económica. En un vivero, puede dejarse llevar por el ansia buchona. El metro cuadrado de pasto está en 70 pesos. ¿Un par de hectáreas o cuánto le ponemos joven?

Ahora que si usted es un grinch del romance, puede ir al Museo del Desierto y por 145 pesos, el costo de su boleto, puede adoptar a un cactus. Total, mientras haya amor propio, habrá alegría.

Finalmente, Alejandra Sarmiento, dueña de Florclór, una florería joven ubicada en Chihuahua 155 de la Colonia República Pte. nos sugiere llegar con su florista de confianza, darle el presupuesto, negociar si hay mayor cantidad, hablar sobre los gustos generales de la persona y esperar que la magia se dibuje en un ramo. Ahora, que si quiere comprar cinco mil tulipanes, por medio millón de pesos... también es una opción.

