‘El gobierno sigue en deuda con personas desaparecidas’: tras informe de Miguel Riquelme, protestan madres buscadoras

“Venimos a hacer presencia en este último informe porque las familias de personas desaparecidas no tenemos resultados, el Gobernador nos falló, las promesas que hizo al inicio de su administración no fueron cumplidas, sigue habiendo desapariciones en Coahuila y en muchos casos la policía está involucrada ”, dijo la madre buscadora de nombre Diana Iris.

“ Fuerte Coahuila no fue, se presume que el Gobierno de Coahuila es vanguardista en el tema de derechos humanos, sobre todo en desaparecidos, pero nosotros tenemos otras cifras que no se exponen”, dijo.

Ella se dijo merecedora de ser escuchada junto con el equipo de madres que buscan a más de un ciento de personas desaparecidas.

“Creo que los coahuilenses merecen saber que si hubo fallas y tuvo una campaña de salida donde expuso que todo había salido bien, pero las familias creemos que fue un administrador de nuestro dolor”, dijo.

Además señalaron que “el Gobernador hizo un decreto en el que le otorga incrementos salariales y mayores prestaciones vitalicias a los policías, pese a que en muchos casos de desaparición son ellos quienes participan”.

“No bajaron los índices de impunidad, en el tema de encuentros de personas no se encontraron, no hubo recursos suficientes para llevar a cabo campañas de búsqueda e investigación y tampoco se fortalecieron instituciones como la Fiscalía Especializada en Delitos de Desaparición”, manifestaron las madres buscadoras.

Apuntó que si bien hubo un esfuerzo para la creación del Centro Regional de Identificación Humana (CRIH), este fue impulsado por los grupos de buscadores y buscadoras, además de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y Piedras Negras.

“El problema es que se creó pero no se le destinaron recursos para trabajar y esta parte creo que fue la que fallo. En el tema forense esta iniciativa fue muy buena pero está a medias, creemos que los reconocimientos que se pueden dar no se han hecho porque no somos el único grupo que se vio afectado, hay muchas otras luchas sociales que no tuvieron la atención y la garantía de derechos por esta administración”, expuso.

En ese sentido, insistieron que “el Gobernador falló y sigue estando en deuda con las personas desaparecidas en Coahuila”.