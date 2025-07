San Buenaventura: Sepultamos a nuestra hija y el culpable duerme en su cama, envía carta al Gobernador pidiendo apoyo

SAN BUENAVENTURA, COAH.- La familia de Yasmín Yuriet Medina Hernández, una de las cuatro personas que perdieron la vida en el accidente ocurrido en la carretera Saltillo-Zacatecas, alzó la voz para exigir justicia y que el presunto responsable, Mauricio “N”, sea encarcelado y obligado a reparar el daño a las familias afectadas.

Elías Medina Menchaca, padre de Yasmín, expresó su profunda indignación luego de que un juez de control determinara imponer al acusado la medida cautelar de prisión domiciliaria con brazalete electrónico, decisión que calificó como injusta e insensible.

“Nosotros estamos muy lejos y no tenemos los medios para estar ahí, pero nos enteramos de los resultados de la audiencia. No están actuando conforme a la ley. No es justo que él esté en su casa con un brazalete. Debería estar en la cárcel”, dijo en entrevista para VANGUARDIA.

Elías escribió una carta dirigida al gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, en la que implora su intervención para que se haga justicia y se revise el proceso penal. En la misiva acusa a las autoridades de corrupción.

“Me siento frustrado y con mucha rabia al ver que al homicida de mi hija y de otras tres personas lo dejaron en libertad. Hay mucha corrupción. Se gozan del dolor ajeno y se venden por unos pesos. Le pido, gobernador, que nos haga justicia con este sujeto que dejó huérfanos y un vacío inmenso”, escribió.

EL VIUDO DE YASMÍN PADECE CÁNCER

Yasmín, de 38 años, había llegado dos semanas antes a Saltillo desde San Buenaventura, con la esperanza de obtener un mejor empleo y así apoyar a su esposo, Ángel Manuel Sánchez, quien enfrenta un diagnóstico de cáncer en los huesos. Alcanzó a ingresar a la planta de Stellantis Motores en Derramadero, pero no a cobrar su primera semana.

“Fue un viaje con esperanza... no alcanzó ni a cobrar su semana”, relató Elías conmovido.

Hoy, Yasmín descansa en el panteón municipal de San Buenaventura. Sus cuatro hijos —de 21, 17, 14 y 9 años— claman justicia por la muerte de su madre. La familia pide al Gobierno de Coahuila y al Poder Judicial actuar con responsabilidad, sin privilegios, y castigar al responsable de acuerdo con la ley.

“Queremos que pague por lo que hizo. No puede ser que una persona que mató a cuatro esté cómodamente en su casa. Nosotros sufrimos cada día la ausencia de Yasmín. Es una herida abierta”, finalizó Elías Medina.