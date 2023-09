El movimiento estudiantil del Tec de Saltillo es ‘histórico y atípico’: académicos

“ Los muchachos están tomando una conciencia generacional de que no tienen que aguantar las cosas que les afecten. Creo que este tema del Tecnológico vino a ser la cereza del pastel. Ahora sí es una manifestación física, no solamente virtual de la inconformidad de la realidad social y política”, expresó González Ramírez.

El académico Alfonso González Ramírez, exdirector de las facultades de Ciencias de la Comunicación y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila, mencionó que el plantón del ITS es un hecho histórico en la ciudad.

Sin embargo, mencionó que en los últimos años la juventud ha dejado de tolerar y ha tomado cartas en el asunto en casos como el acoso sexual, el bullying o el aumento a las tarifas del transporte público o las cuotas universitarias.

Apenas en 2020, se organizó el Movimiento Estudiantil Coahuilense (Moesco), luego del aumento en las cuotas de inscripción a la Universidad Autónoma de Coahuila.

En el caso del ITS, cabe recordar que la inconformidad se hizo más evidente el pasado lunes 18 de septiembre, luego de que en la explanada de la fachada principal del Instituto se instaló un área VIP con funcionarios y directivos universitarios y gubernamentales.

Ante lo anterior, González Ramírez mencionó que si bien no es la primera vez que se ingiere alcohol en una universidad, también es una realidad que resulta “bastante insultante” que sean funcionarios los que hayan asistido al área VIP.

“No solo para los estudiantes, sino es un agravio para los ciudadanos porque ellos deberían poner el ejemplo del cumplimiento de las reglas, sin embargo como que están acostumbrados a que no pasa nada, es una soberbia muy grande pero ahora se toparon con una realidad que no estaban ellos acostumbrados a enfrentar”, explicó González Ramírez.

Respecto al pliego petitorio, el académico señaló que hay demandas que “pueden sonar no muy trascendentes”, como la limpieza de los baños o los jabones en los mismos, pero lo verdaderamente importante es “los muchachos están tomando conciencia de su propio valor y valer social”.

En es sentido, mencionó que ha sido clave el apoyo tanto de los padres de familia como de otros sectores sociales, lo que a su vez descarta que haya habido “manipulación política”.

“Si tú ves las demandas que ellos hacen en su pliego protectores son muy sencillas. Eso habla de la legitimidad de este movimiento. Entonces yo creo que es una muestra de lo que ya tampoco deben hacer las autoridades pensando que tienen todo controlado como antes sucedía, ya no, ya la realidad es distinta”, expresó Alfonso González.

Agregó que “las cosas están cambiando y la sociedad va empujando”, por lo que calificó como un aspecto positivo que sean las nuevas generaciones las que siempre impulsan los cambios, pues son más atrevidos, visionarios e idealistas.

Respecto a que existe la creencia de que en Saltillo y en el norte de México en general no son tan comunes ni tan grandes las protestas sociales, explicó que si bien se ha tenido una cierta estabilidad, también la gente del norte se caracteriza porque “no se dejan de lo que pasa”.

“Aunque pareciera que en Saltillo nos hemos aguantado muchas cosas, también es cierto que no habían tocado las fibras más sensibles como esta vez lo hicieron estas autoridades, y por eso los muchachos están reaccionando”, puntualizó el académico.

MOVIMIENTO QUE SE DIFERENCIA DE OTROS

Por su parte, el historiador y también docente de la UAdeC, Carlos Recio Dávila, mencionó que hay aspectos del movimiento estudiantil que lo hacen atípico y lo diferencian de otros anteriores.

Señaló que “la no emergencia de líderes visibles”, las actividades culturales y una aparente democratización del movimiento hacen que “tome distancia respecto a los anteriores”.

“No hay cabezas visibles que eso, bueno desde el punto de vista estratégico porque es difícil hablar con todo un conglomerado a diferencia de hablar con los líderes”, explicó Recio Dávila.