El PRI está muerto, el PAN moribundo y al PRD ya lo enterramos: Ernesto Saro

“ En el PAN perdimos la democracia interna. ¿Cómo pides democracia afuera si no tienes adentro? Si nos quedamos con puras designaciones de candidatos, de los presidentes de los comités municipales, de los presidentes estatales, eso no se vale ”.

Durante los últimos años al interior del PAN no ha habido elecciones internas. Hay un proceso donde se presentan exámenes y se deben reunir ciertos requisitos, pero no hay competencia, debate entre quienes aspiren a un cargo. “Hay un procedimiento, pero no es democracia, en el PAN era el debate”.

Recordó que cuando fue alcalde en Ramos Arizpe, cada mes tenía que acudir al Comité Municipal del blanquiazul a rendir un informe sobre sus actividades como alcalde, los resultados obtenidos y era cuestionado al respecto para retroalimentar y refrescar ideas.

“Había mucha comunicación, todo eso mantenía al partido vivo, mantenía a la membresía activa. Hoy ya no”, lamentó, al indicar que debe haber una renovación de la dirigencia partidista en todo el país con una apertura del partido hacia el exterior.

La democracia interna la perdieron hace poco más de 10 años, indicó, y desde entonces perdieron el camino. Ahora, es necesario abrir las puertas del partido a la sociedad.