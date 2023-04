“Mi profesión es chef y desde que perdí mi pie la neta me dediqué a ganarme la vida honradamente, yo ando sin fronteras”, menciona “El Santos” , a quien se le ve haciendo malabares con fuego en los semáforos de Saltillo .

“Lo que hago no sé si es un gran espectáculo pero para mí sí, yo vivo de la gente, de lo que me den” , declaró “El Santos” en entrevista para VANGUARDIA mientras “se echa un taco” antes de regresar a su labor.

“Yo aprendí a ser chef desde que era morro, mi abuelos tenían cocinas en Tepic y ahí me enseñé. Yo viví ahí pero me fui a vivir a muchas otras ciudades. He pasado por Culiacán, Mazatlán, Baja California y Tijuana. Ya voy para tres semanas que estoy en Saltillo”, contó “El Santos” en tono alegre, quien además agrega que los últimos días ha hecho malabares en el bulevar Canadá.

“Yo anduve en la calle y aquí uno conoce mucha gente y fue donde me puse esta máscara, andamos siempre con la lucha, cuando estaba morrito siempre me gustaban los luchadores, el Santo era mi ídolo, por eso decidí pintarme”, contó “El Santos”.

Con lo que le dan en los semáforos, renta un cuarto en la colonia Bellavista y puede comprar los materiales para hacer la pintura especial con la que brilla en las calles. No obstante, detalló que la fórmula para darle ese tono brilloso “es un secreto”.