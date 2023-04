Aumenta el número de ateos en la Región Laguna de Coahuila

Tras estos días en los cuales la fe religiosa aflora en la mayoría de los ciudadanos, te has preguntado ¿cuánta gente aún es creyente?

De acuerdo con el Observatorio Ciudadano de La Laguna , uno de cada 10 laguneros no cree en ninguna religión, según se dio a conocer luego de una revisión de estadísticas locales, y de lo cual da cuenta el diario Milenio.

Y es que de un millón 375 mil habitantes, un total de un millón 82 mil son creyentes de la fe católica, 164 mil personas siguen alguna religión cristiana, evangélica o protestante, y 124 mil personas no tienen ninguna religión o culto, es decir, son ateos o practican otras religiones como judía o islámica. Esto significa que aproximadamente uno de cada 10 laguneros no cree en ninguna religión.

“Decidimos sacar el número de personas que profesan alguna religión en la Comarca Lagunera y encontramos que, de acuerdo a las cifras que nos da el censo de población y vivienda, de un millón 375 mil habitantes un total de un millón 82 mil son creyentes de la fe católica, 164 mil personas de alguna religión cristiana, evangélica o protestante y en el caso de las personas que no tienen alguna religión o culto son 124 mil, es decir, ateos y el resto otro tipo de religiones como judía o islámica”, expresó para Milenio Luis Alfredo Medina, coordinador de Investigación en el observatorio.

Es interesante notar cómo en los últimos 40 años ha crecido la población no creyente. En 1980, el 93% de la población era católica, el 3% eran cristianos, el 1% practicaba otras religiones y el 3% eran ateos. Ahora, un 79% de las personas en Coahuila tienen una fe católica, el 12% siguen alguna religión cristiana, evangélica o protestante y un 9% no tiene ninguna creencia de alguna religión o culto.

Las personas de entre 15 y 29 años son las que más refieren en las encuestas de población que no creen en alguna religión. Esto se relaciona con las tendencias sociales que han llevado a una postura ideológica de no creencia. En contraste, las personas de 60 años y más suelen ser más creyentes que no creyentes, y esto se relaciona mucho con el tipo de dogma en el que fueron educados.

La disminución en la fe católica ha generado reacciones en los últimos años, como el pronunciamiento del obispo de Torreón, Luis Martín Barraza. Él considera que el paradigma de la Iglesia Católica es ir a buscar a las personas y no esperar a que ellas se acerquen. Cree que las redes sociales son un área de oportunidad para el catolicismo y que aún no ha sido explotada lo suficiente.