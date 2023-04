Elecciones 2023: ¿Qué se propone para Coahuila desde las plataformas de los partidos?

Una palabra ausente en las Plataformas Electorales es la deuda pública de Coahuila , sobre cómo se afrontaría la problemática del pago del capital y los intereses; en su mayoría son sólo enunciados y no propuestas viables; además algunos partidos no se preocuparon ni siquiera por cambiar su Plataforma Electoral y hablan del Gobierno Federal, o de los municipios, cuando en realidad se trata de una plataforma para el estado.

LA 4T DE COAHUILA, PROPONE MORENA

Morena propone en su Plataforma Electoral los mismos ejes que a nivel nacional, exaltando lo realizado hasta ahora por el Gobierno Federal y mencionando la Cuarta Transformación.

Las propuestas del partido político no están adecuadas de manera clara para la entidad, e incluso en su introducción se habla de que es una Plataforma tanto para Coahuila como para el Estado de México, en donde también se realiza un proceso electoral.

“La facultad de que siga la transformación a nivel nacional, estatal y municipal está en nuestras manos. Por ello, quienes integramos este movimiento sentimos un enorme orgullo al respaldar el Proyecto de la Cuarta Transformación. Esa es nuestra oferta electoral, una plataforma que todas y todos suscribimos, y que sirve como la guía de acción política de nuestro movimiento de regeneración nacional por fin lograr el no dejar a nadie atrás”, señala el documento de Morena.

De esta manera, Morena propone para Coahuila los mismos principios que se propusieron para el Gobierno Federal: honradez y honestidad, no al gobierno rico con pueblo pobre, nada ni nadie al margen de la Ley, el mercado no sustituye al Estado, por el bien de todos, primero los pobres, no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera, no puede haber paz sin justicia.

También otros razonamientos como: respeto al derecho ajeno es la paz, no más migración por hambre o por violencia, democracia significa el poder del pueblo, ética, libertad, confianza, así como erradicar la corrupción, el dispendio y la frivolidad, recuperar el estado de derecho, separar el poder político del poder económico, cambio de paradigma en seguridad, nueva democracia participativa, reforma electoral, revocación de mandato, consulta popular, presupuestos participativos, mandar obedeciendo.

Temas también como migración, libertad e igualdad sustantiva, país del bienestar, derecho a la educación, cultura para la paz, detonar el crecimiento después de la pandemia de COVID-19, finanzas sanas, respeto a los contratos existentes y alentar la inversión privada, construcción de caminos, autosuficiencia alimentaria, además de ciencia, salud, deporte y cohesión social.

En propuestas específicas también son las mismas que a nivel nacional, sólo que el estado tendrían que hacerse ajustes legales para que cuadren: armonizar la estrategia de seguridad estatal o municipal a la ejecución del Programa para la Seguridad Nacional del Gobierno, por medio del Consejo de Seguridad Nacional, establecer un vínculo estrecho de colaboración con el Sistema Nacional de Inteligencia, actualizar el catálogo y clasificación de Instalaciones Estratégicas, colaborar en todo lo necesario con el Gobierno de México para fortalecer y mantener la Seguridad Interior del país y garantizar la defensa exterior de México.

Para el desarrollo se busca crear, de la mano de las dependencias encargadas de la política económica y social, alternativas económicas sostenibles para los hogares y comunidades que dependen del ingreso provisto por actividades ilícitas como el cultivo de drogas, la extracción y distribución ilegal de hidrocarburos, el robo de autotransporte, prevención Especial de la Violencia y el Delito, se trabajará en disuadir a los autores de conductas delictivas de su reincidencia mediante intervenciones restaurativas, orientadas a su protección, resocialización y a la reparación del daño cometido a las víctimas.