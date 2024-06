Eloísa: dos décadas de calidad que enamora

De esta forma resume Gaby del Moral el significado de una palabra que ya es icónica de Saltillo. Porque Eloísa, además de ser un nombre propio femenino, que cuenta entre sus virtudes la eufonía, es una marca que ha conquistado el gusto del público porque se ha conservado fiel a las características esenciales con las cuales la concibió su fundadora, Eloísa Cantú.

El legado de esta marca se traduce, en el lado de los clientes, en una expectativa: repetir una y otra vez la satisfactoria experiencia de encontrarse con un producto que empata perfectamente con la idea que ya habita en la mente cuando se cruza el umbral de cada una de sus sucursales.

En el lado de la administración, dicho legado constituye un compromiso constante: “Estamos orientados a atender una clientela que espera una cierta calidad de nosotros”, puntualiza Gaby. “No podemos defraudar a nadie. Nuestros clientes llegan buscando un producto específico o con la intención de probar algo nuevo, pero siempre con la misma expectativa: llevar a su casa, a su lugar de trabajo, a su escuela o al salón de fiestas, un producto que coronará de forma única el motivo de la reunión”.

“Tenemos casos de clientes que regresan por algo en específico... tenemos un cliente que va todas las semanas por un pastel en particular. Es un pastel que le lleva a su familia y lo ordena todas las semanas. No es para él, es para alguien más, pero todas las semanas ordena el mismo. Pero también tenemos infinidad de clientes que están decididos a probar todos los pasteles porque no han encontrado uno que no les guste”, abunda.

COMPARTIR FELICIDAD

El mítico cineasta británico Alfred Hitchcock solía decir que el cine no es un trozo de vida, sino un pedazo de pastel, una metáfora que invita a considerar cómo nuestros órganos visuales se encuentran, de alguna forma feliz, conectados con las papilas gustativas.

Pero también evoca el disfrute sensorial que el cine nos entrega a través de la vista y el oído, que nuestro cerebro complementa con el gusto. De aquí, la analogía entre el cine y los pasteles permite asegurar que ambas experiencias provocan sensaciones y estados de ánimo. Concretamente, provocan felicidad, asegura Gaby del Moral.

“El pastel es un elemento importante en nuestras vidas porque significa una celebración, es simbólico en una celebración, sobre todo en nuestro país. Si vamos a celebrar algo, la celebración solo está completa si hay un pastel”, asegura, para enseguida explicar de forma sintética la razón por la cual esto es cierto: “cuando compartes un pastel, compartes felicidad”.