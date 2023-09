Restaurante Arcasa, 54 años poniéndole sabor al Centro Histórico de Saltillo

“Fue muy claro, no es por nada, pero a partir de que lo tomó mi papá, el restaurante se fue para arriba, se llenaba todos los días ”, contó Casas Casas.

Tras el traspaso del negocio de Castilla Sánchez a un matrimonio, el negocio no iba del todo bien y buscaron volver a traspasarlo, siendo Manuel Casas quien asumió el rol de liderar el proyecto.

En ella, contó Casas Casas, se quedaron trabadas muchas notas de crédito que su padre daba a muchos de sus clientes, por lo que no solo quedó atorado dinero, sino cuentas que nunca pudieron ser cobradas.

Otro de los aspectos que el actual propietario del restaurante cuenta con orgullo, es que la necesidad de su padre le obligó a ingresar al mundo laboral y no poder estudiar.

“Solo hizo primero de primaria. Otra gente me dice, ‘tu papá no estudió, si hubiera estudiado se come el mundo’”, contó.

Señaló que si bien él y sus hijos han optado por estudiar y trabajar en el área médica, sigue manteniendo el Arcasa como una forma de honrar la memoria de su padre.

MANTENER LA TRADICIÓN

Manuel Casas Casas es odontólogo de profesión y aunque tiene su consultorio encima de las instalaciones del restaurante, aseguró que su verdadera pasión sigue siendo el restaurante.

“A mí me dicen ‘¿qué prefieres?’ y yo sí les digo que el restaurante. Es más relajado, conoces mucha gente de todos lados. Además viene gente que te dice ‘uy aquí me traía mi abuelito’ o ‘me traía mi papá’”, explicó el empresario.

Mencionó que sus hijos estudiaron medicina aunque comúnmente acuden al restaurante a ayudar en el local. Su esposa, Karla Dávila Martínez, es quien trabaja principalmente en la cocina.

No obstante, Casas Casas reconoció que los últimos tiempos no han sido los mejores para el restaurante, ante el aumento de la competencia y el cambio en las dinámicas con los clientes.

Por ejemplo, narró que cuando el negocio estaba en el cruce de Allende y Ocampo, a espaldas del Palacio de Gobierno, muchos burócratas acudieron a comer ahí por medio de créditos o vales que terminaban por cobrar en las oficinas de Tesorería del Estado.

Además declaró que en ese momento se apoyaban mutuamente con restaurantes aledaños, si a alguno le faltaba alguna materia prima.