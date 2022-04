Emiten alertas por desaparición de madre coahuilense y sus tres hijos en Playa del Carmen

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo informó que se emitieron alertas para la localización de una madre de familia originaria de Coahuila y sus tres hijos menores de edad, quienes fueron vistos por última vez el 9 de abril en Playa del Carmen.

De acuerdo con las alertas, Fatima Ibarra Vázquez, quien es originaria de Nueva Rosita, municipio de San Juan de Sabinas, y sus hijos Julio, Miranda y María Julia, de apellidos Aldape Ibarra, fueron vistos por última vez el pasado sábado 9 de abril en Playa del Carmen, municipio de Solidaridad, Quintana Roo.

La denuncia de su desaparición fue puesta ante las autoridades un día después, el domingo 10 de abril.

Autoridades de la delegación de la Región Carbonífera de Coahuila sostienen que todavía no reciben ningún exhorto para buscar a la familia en Nueva Rosita. Se presume que su domicilio actual es en el estado de Nuevo León.

La desaparición habría sido reportada por el propio esposo de Ibarra Vázquez, Julio Aldape, abogado que fungió como representante del extinto Partido Joven ante el Instituto Electoral de Coahuila (IEC).

En redes, Aldape pidió ayuda para la localización de su familia y compartió una “carta abierta a mi esposa Fatima” en la que deja entrever que su esposa habría decidido “huir” por problemas entre ellos.

“No me imagino como la has de estar pasando fuera de casa, ni que te motivo a tomar la decisión de irte con mi hijos pero no te juzgo, todos tenemos ese derecho de tomar las decisiones que mas creamos convenientes y que solo Dios podrá juzgar al respecto” (sic), señala el mensaje.

“No creas que minimizo la gravedad, sobre todo cuando te pienso fuera de casa con mi hijos donde según tu estas huyendo sin que yo sepa de que” (sic).

Aldape concluye la carta diciéndole a su esposa que “no hay nada que un café y una charla no puedan solucionar”.