Empleados de confianza de AHMSA piden a obreros retiren bloqueos de la empresa

Llaman a sindicalizados a permitir actividades en coquizadora y Alto Horno 5, para no afectar eventual reactivación de planta

MONCLOVA, COAH.- Empleados de confianza de Altos Hornos de México (AHMSA) hicieron el llamado a sus compañeros sindicalizados a desistir de los bloqueos en todos los accesos de la empresa, para que se reactive en un corto plazo y pueda seguir pagando los salarios y prestaciones a toda la base trabajadora.

Liderados por Carlos Rivera, los empleados convocaron a una rueda de prensa en la Plaza del Magisterio, donde informaron que este lunes se reunieron con directivos de la empresa y estos se comprometieron a tener reuniones constantes con ellos para informarles los avances de las negociaciones de la reactivación de la producción de acero.

Se les informó que tanto la Coquizadora como el Alto Horno 5 no están acabados, como se ha venido informando en los últimos días y aseguraron que estos departamentos esenciales pueden repararse y echarse a andar si los obreros despejan los accesos, por ello les exhortaron a retirarse.

“Entendemos que ellos están desesperados y optaron por hacer eso, pero nosotros queremos protestar pacíficamente y no queremos dañar equipo, (porque) vamos a salir perdiendo.

“Si ellos quieren hacer eso pues ellos saben, pero yo diría que mejor hacer presión por otro lado, ahorita el bloqueo ahí sigue no dejan salir la chatarra, planchón y no dejan entrar el gas y el gas es con lo que se mantenía encendida la Coquizadora”, comentaron.

Expusieron que los empleados de confianza se están uniendo para acudir a tocar puertas en el Gobierno federal, con alcaldes de la región y de ser posible se hará un plantón en la ciudad de México o ante el gobierno de Coahuila, para que se destraben los procedimientos para que los nuevos inversionistas ingresen a invertir capital a la empresa.

Destacaron que Francisco Orduña, vocero de Altos Hornos de México, emite comunicados que solo causan más molestia entre los trabajadores.

“La empresa no tiene dinero, los inversionistas están en la mesa de diálogo con los que deben de estar, no se han hecho para atrás que es una buena noticia, no queremos que se vayan queremos por este medio transmitir a la gente que ahorita está bloqueando los accesos que se toquen el corazón y retiren los accesos”, dijeron los empleados de confianza.