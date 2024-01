En 4 años, se han realizado más de 2 mil abortos voluntarios en la Región Laguna de Coahuila

Del 2020 al 2023, el Colectivo Acompañantes Laguna orientó a 2 mil 016 mujeres en el proceso de abortar, informó Margarita Ferrel, integrante de la asociación, al señalar que, tras años de lucha feminista a nivel estatal y nacional, se ha logrado el reconocimiento de interrumpir el embarazo, por decisión propia de la interesada.

En Torreón, ha habido marchas con casi 4 mil 000 mujeres pidiendo respetar el derecho a decidir al respecto.

A las solicitantes, que promedian entre 17 y 35 años, no se les cuestiona el motivo que las lleva a pedir orientación para el servicio de aborto. Se les brinda información y acompañamiento antes, durante y después del aborto, proceso que por lo general dura un mes.

“No les preguntamos la razón, porque todas las razones son válidas: cada mujer tiene el poder de decidir sobre su vida, pero algunas ya tienen hijos, otras no quieren más, otras que ya no pueden sostener otro hijo y algunas dicen que no es momento de ser madres, otras porque tienen otros planes y metas”, apuntó la activista.

También hay quienes refieren que no quieren que la pareja sea el padre del hijo o bien porque viven en una relación de violencia; motivos económicos adversos son otra causa o por decisión propia no quieren ser madres y por ello recurren al aborto.