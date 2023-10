En días se define situación de Director de Policía de Monclova que fue acusado de acoso sexual

MONCLOVA, COAH.- En los primeros días del mes de noviembre se definirá la situación del director de Seguridad Pública de Monclova, quien fue acusado de acoso sexual por tercera ocasión, por parte de una policía de la corporación.

El alcalde Mario Dávila Delgado dio a conocer que se está realizando una investigación en el Ayuntamiento, y en los próximos días esta será concluida y se informará la resolución al caso.

TE PUEDE INTERESAR: Acusa mujer policía a Director de Seguridad de Monclova de acoso y tocamientos; mando asegura que son represalias

Aunado a ello, el mando policiaco deberá presentarse ante la autoridad judicial cuando así se le solicite, toda vez que la policía le denunció formalmente en la Unidad de Investigación Especializada en Delitos contra las Mujeres.

PARA ESTAR EN CONTEXTO

VANGUARDIA dio a conocer el caso de Lucero “N”, la mujer policía que denunció a Raúl Alcocer Cruz por el delito de acoso sexual, sin embargo esta sería la tercera denuncia que se presenta en su contra, de parte de oficiales de la corporación, desde que está al frente de la corporación.

“Me mandó hablar a su oficina, me hizo tocamientos en las pompis, llegué y me empezó a preguntar que si tenia novio, que le gustaban mucho así, delgaditas.

“Yo le dije que si no me hablaba para algo de trabajo me iba y me dijo ‘aquí te tienes que esperar, por que soy tu jefe’, cuando me levanté me agarró por atrás, me empezó a agarrar las nalgas, le dije que se quitara, que lo iba a denunciar”, comentó la denunciante en su momento y todo eso quedó asentado en la denuncia.