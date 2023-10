En Saltillo, CFE cobra a abuela más de 17 mil pesos por servicio y la cuenta sigue creciendo

Personal de la Comisión Federal de Electricidad en Saltillo advirtió a una usuaria de la tercera edad que si para este lunes no liquida un adeudo por 17 mil 346 pesos por el servicio de energía eléctrica, a partir de mañana martes le será cortado el suministro, pero el monto del adeudo ya suma poco más de 11 mil pesos correspondientes al bimestre septiembre-octubre.

“Mi abuelita es una persona de la tercera edad, tiene 82 años. Ella vive solita en una casa de Infonavit, chiquitita. Electrodomésticos tiene tres en su casa, una pantalla de 32 pulgadas, un refri chiquito y una lavadora que no usa mucho, pues solo lava su ropa. Ella paga 250 pesos al mes, lo máximo 500. Ahora le llega el recibo de 17 mil 346”, detalló Viviana Cisneros, nieta de la afectada, Graciela Cisneros.

Este monto corresponde al bimestre julio- septiembre del presente año. De acuerdo con Viviana Cisneros, su madre fue quien acudió a las instalaciones centrales de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) donde ninguno de los empleados del personal de atención a clientes pudo resolver la situación.

Dijo que dos personas de la paraestatal fueron enviadas al domicilio de doña Graciela para revisar si se trataba de alguna fuga de energía, incluso, y aunque el personal tiene prohibido el ingreso a los domicilios de los usuarios, los trabajadores entraron a la casa de la mujer adulto mayor para “de buena fe”, dijo, revisar las instalaciones eléctricas.

“Los técnicos ya revisaron no hay fuga. En Comisión nos dicen que como no hay fuga, se tiene que pagar esa cantidad, cosa que se nos hace muy injusto porque mi abuelita no prende un foco para no gastar luz. Ella siempre está con todo apagado, es abuelita de antes, pero en Comisión no resuelven nada, le dicen que tiene que pagar o de lo contrario le van a cortar el servicio de electricidad”.

Viviana Cisneros dio a conocer que en lo que va del bimestre en curso, septiembre- octubre, el nuevo recibo de energía eléctrica para doña Graciela va en 11 mil pesos. “Mi abuelita no tiene la solvencia para estar pagando esa cantidad, además que ella no la usó”.

Los familiares de doña Graciela se mostraron desesperados ante la falta de solución por parte de la CFE. Además, dieron a conocer que desconocen ante qué autoridad pueden acudir para levantar una queja por el sobre costo de energía eléctrica.