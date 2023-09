En Saltillo, Doña Rosy y su tiendita enfrentan a Oxxo con su amabilidad y ‘el cartoncito’

Declaró que la llegada de la cadena comercial no cambió la dinámica que ha tenido con sus vecinos e incluso, las empleadas de la cadena son sus clientas frecuentes.

En la casa -posterior local- colindante que se ubica en el cruce de Fragua y Otilio González , desde hace 12 años se instaló una tienda de conveniencia Oxxo , misma que no ha afectado las ventas de la tienda de doña Rosy.

CASAS CERCA DE LOS 100 AÑOS

Rosy contó que nació hace casi 82 años en la casa donde se mantiene su tienda de abarrotes, que mantiene la distribución y la fachada original.

La propiedad donde se instaló el Oxxo colindante, también perteneció a su familia, particularmente a sus tías. También mantiene los arcos originales y a recuerdo de doña Rosy supera los 100 años de haberse construido.

“Hubo un tiempo que me casé y me fui un ratito, pero no, preferí regresarme a mi tierra”, declaró Rosy.

SE LOS GANA CON AMABILIDAD

“Por mi carácter y la atención. Me gané a los niños, vinieron y me abrazaron ahora que regresaron de las vacaciones”, mencionó Rosy en entrevista para VANGUARDIA como explicación de por qué le siguen prefiriendo.